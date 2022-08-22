Теперь уже Лочошвили перекинул через бедро Дибалу на фланге. Нужно аккуратнее действовать гостям, а то можно остаться и в меньшинстве.

После прострела с фланга от Карсдорпа пробивал по воротам с ближней штанги Спинаццола, но мяч полетел рядом со стойкой.

Неожиданно пробивал по воротам с дальней дистанции Валери, но мяч от ноги защитника полетел выше перекладины.

Выиграл подбор у штрафной соперника Пеллегрини и в касание пробил по воротам, но угодил точно в спину Кирикешу.

После скидки головой от Дессерса пробивал в касание Окереке, но мяч застрял в гуще защитников.

Гильоне мягко забросил в штрафную на ход Окереке, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Ибаньес.

Отобрал мяч на чужой половине поля Дзанимачча и пробил с дальней дистанции, но не попал он в створ ворот.

26' В центре поля Айву в грубом подкате заехал по ногам сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

25' Диагональ исполнял Кристанте на левый фланг, куда забегал Абрахам, но его опередил Кирикеш и вынес мяч в аут.

24' В центре поля Дзаньоло в подкате уложил на газон Пикеля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кремонезе".

23' С углового навесил Аскасибар на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Манчини и вернул мяч головой на фланг.

22' Со штрафного подавал Аскасибар на ближнюю штангу, где пробил по воротам Валери, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

21' Окереке на чужой половине поля получил по голове от Кристанте. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

20' Зацепился за мяч в чужой штрафной Абрахам и с разворота пробил по воротам. В красивом прыжке Раду потащил сферу с нижнего угла.