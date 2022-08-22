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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Рома
0:0
Первый тайм: 31'
Кремонезе
0'
24' Желтая карточка
Айву Эмануэль
Абрахам не забивает в пустые вор...

Ход матча

24'
 
Айву Эмануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 129
Рома 96.1% (124)
X 2.3% (3)
Кремонезе 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Кремонезе
1.28
7.20
6.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
4
Кристанте
Бриан
21
Дибала
Пауло
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
97
Ионуц
Андрей
Раду
4
Айву
Эмануэль
21
Кирикеш
Влад
44
Лочошвили
Лука
18
Гильоне
Паоло
3
Валери
Эмануэле
6
Пикель
Шарль
8
Аскасибар
Сантьяго
98
Дзанимачча
Лука
90
Дессерс
Сириль
77
Окереке
Давид
Рома
3-4-2-1
Кремонезе
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристанте Бриан 1 0.5
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 1 0.5
Окереке Давид 1 0.5
Гильоне Паоло 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Окереке Давид 1 0
Айву Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1
Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0
Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Рома 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Кремонезе 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Рома 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Кремонезе 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кремонезе 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • 33'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Дзанимачча и пробил с дальней дистанции, но не попал он в створ ворот.
  • 32'
    Гильоне мягко забросил в штрафную на ход Окереке, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Ибаньес.
  • 31'
    После скидки головой от Дессерса пробивал в касание Окереке, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 30'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Пеллегрини и в касание пробил по воротам, но угодил точно в спину Кирикешу.
  • 29'
    Неожиданно пробивал по воротам с дальней дистанции Валери, но мяч от ноги защитника полетел выше перекладины. 
  • 28'
    После прострела с фланга от Карсдорпа пробивал по воротам с ближней штанги Спинаццола, но мяч полетел рядом со стойкой.
  • 27'
    Теперь уже Лочошвили перекинул через бедро Дибалу на фланге. Нужно аккуратнее действовать гостям, а то можно остаться и в меньшинстве. 
  • Желтая карточка
    26'
    В центре поля Айву в грубом подкате заехал по ногам сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 25'
    Диагональ исполнял Кристанте на левый фланг, куда забегал Абрахам, но его опередил Кирикеш и вынес мяч в аут.
  • 24'
    В центре поля Дзаньоло в подкате уложил на газон Пикеля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кремонезе".
  • 23'
    С углового навесил Аскасибар на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Манчини и вернул мяч головой на фланг.
  • Угловой
    22'
    Со штрафного подавал Аскасибар на ближнюю штангу, где пробил по воротам Валери, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 21'
    Окереке на чужой половине поля получил по голове от Кристанте. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
  • Опасный момент
    20'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Абрахам и с разворота пробил по воротам. В красивом прыжке Раду потащил сферу с нижнего угла.
  • Опасный момент
    19'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Дзаньоло и пробил по воротам. Отбил перед собой Раду, а после справился еще и с добиванием от Дибалы.
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    • 18'
      Дальний заброс исполнял Аскасибар в штрафную на Дессерса, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Манчини.
    • 17'
      С левого фланга Гильоне навесил в центр штрафной площади, но здесь головой вынес сферу подальше Смоллинг.
    • 16'
      Сместился с левого фланга Окереке в центр и пробил по воротам, но от спины Ибаньеса мяч полетел в руки Патрисиу.
    • 15'
      С правого фланга забросил Гильоне на ход Дзанимачче, но тот не смог пробить на лету, махнув мимо мяча.
    • 14'
      Долго катают мяч на чужой половине поля римляне, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 13'
      В борьбе против Лочошвили на фланге нарушил правила Спинаццола. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 12'
      Забросил в штрафную соперника Пеллегрини на ход Дибале, но тот в падении пробил намного выше перекладины.
    • 11'
      После навеса с угла поля в исполнении Пеллегрини пробивал головой Манчини, но мяч полетел крайне неточно.
    • Опасный момент
      10'
      Прорвался по флангу Дибала и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге пробил выше перекладины Абрахам.
    • 9'
      На фланге получил по ногам Дзаньоло в борьбе против Пикеля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ромы".
    • 8'
      Кристанте навесил в штрафную с центра поля, но здесь Абрахам не смог пробить в борьбе против Кирикеша.
    • 7'
      Ушел от соперника по флангу Дзанимачча и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес мяч подальше Ибаньес.
    • 6'
      Головой пробивал Абрахам на дальней штанге после навеса с угла поля от Пеллегрини, но мяч полетел выше перекладины.
    • 5'
      Выиграл подбор на линии чужой штрафной Дзаньоло и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел в сторону от ворот.
    • Угловой
      4'
      Прорвался в контратаку по флангу Дибала и прострелил поперек на Пеллегрини, который пробил в падении, но мяч на угловой перевел Ионуц.
    • 3'
      На чужой половине поля грамотно подставился Абрахам и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Рома 0:0 Кремонезе

    Исход игры
    Рома
    96.2% (127)
    Ничья
    2.3% (3)
    Кремонезе
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.07% (52)
    Меньше
    55.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    24.58% (29)
    Нет
    75.42% (89)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    44.7% (59)
    3:0 Рома
    17.4% (23)
    3:1 Рома
    10.6% (14)
    2:1 Рома
    7.6% (10)
    1:0 Рома
    3.8% (5)
    3:2 Рома
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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