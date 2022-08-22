Стадион: Стадио Олимпико
Все видео голов с матчей
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Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
21
Дибала
Пауло
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Винья МатиасПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристанте Бриан
|1
|0.5
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.5
|Окереке Давид
|1
|0.5
|Гильоне Паоло
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|1
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1
Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0
Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Рома
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Рома
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома 0:0 Кремонезе
Исход игры
Рома
96.2% (127)
Ничья
2.3% (3)
Кремонезе
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.07% (52)
Меньше
55.93% (66)
Обе команды забьют
Да
24.58% (29)
Нет
75.42% (89)
Популярный счёт
2:0 Рома
44.7% (59)
3:0 Рома
17.4% (23)
3:1 Рома
10.6% (14)
2:1 Рома
7.6% (10)
1:0 Рома
3.8% (5)
3:2 Рома
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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