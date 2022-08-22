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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Эльче
1:1
Перерыв
Альмерия
0'
0:1
23' Гол
Умар Садик
1:1
30' Гол
Кольядо Алекс

Ход матча

23'
0:1
Умар Садик
(Робертоне Лукас)
30'
Кольядо Алекс
(Рохер Марти)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 126
Эльче 50% (63)
X 44.4% (56)
Альмерия 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Альмерия
3.40
3.34
4.13
Все Коэффициенты
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
15
Кольядо
Алекс
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
11
Моренте
Тете
19
Понсе
Эсекель
18
Рохер
Марти
13
Мартинес
Фернардо
2
Kaiky
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
18
Пуигмаль
Арнау
15
Акиеме
Серхио
4
Эгуарас
Иниго
23
Саму
Гарсия
5
Робертоне
Лукас
9
Умар
Садик
7
Рамазани
Ларжи
Эльче
4-4-2
Альмерия
3-4-1-2

История личных встреч

Эльче
Альмерия

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КК
1:2
С
0:2
С
1:1
С
5:3
С
2:2
С
2:3
С
2:1
С
0:0
С
1:3
КК
3:3
П
1:0
П
2:2
П
1:0
П
2:2
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольядо Алекс 1 0.5
Рохер Марти 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 1 0.5
Рамазани Ларжи 1 0.5
Эгуарас Иниго 0 0
Робертоне Лукас 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нванкво Джон 0 1
Фидель Чавес 1 0
Рохер Марти 1 0
Мохика Хоан 1 0
Милья Пере 1 0
Гумбау Херард 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Пуигмаль Арнау 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0
Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0
Альмерия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2
Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1 Альмерия - Луго 3:3 Сарагоса - Альмерия 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Альмерия 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Эльче 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эльче 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Альмерия 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Альмерия 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Эльче 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 51'
    Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 51'
    Контроль мяча: Эльче: 59%, Альмерия: 41%.
  • Угловой
    51'
    Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 51'
    Акиеме Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
  • 51'
    Акиеме Серхио из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Кайки ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Моренте Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Эльче: 60%, Альмерия: 40%.
    • 45'
      Мохика Хоан успешно блокирует удар.
    • 45'
      Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Эльче 50% (63)
    X 44.4% (56)
    Альмерия 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Альмерия
    3.40
    3.34
    4.13
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эльче 1:1 Альмерия онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче 1:1 Альмерия

    Исход игры
    Эльче
    50% (63)
    Ничья
    44.4% (56)
    Альмерия
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.42% (21)
    Меньше
    81.58% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (66)
    Нет
    42.11% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (45)
    1:0 Эльче
    31% (39)
    2:1 Эльче
    11.1% (14)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    2:0 Эльче
    2.4% (3)
    1:2 Альмерия
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Эльче
    1.6% (2)
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    Эльче
    Альмерия
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