Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Альмерия

42' Удар от ворот произведет Альмерия

41' Кольядо Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Бабич Срджян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Альмерия

39' Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Альмерия

36' Кольядо Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновлен

33' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Команда Эльче сравняла счет! Игра продолжается!

30' Г О О О О Л - Кольядо Алекс забивает с левой ноги!

30' Рохер Марти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Оооо... вот это был удар! Моренте Тете должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Моренте Тете . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Команда Альмерия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бигас Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Роко Энсо получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Умар Садик получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Умар Садик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Роко Энсо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Бигас Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

11' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Samu нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Удар от ворот произведет Альмерия

8' Удар от ворот произведет Альмерия

7' Largie Ramazani пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия ловит мяч

6' Робертоне Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

2' Удар от ворот произведет Альмерия

1' Удар от ворот произведет Альмерия

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Альмерия начинает с центра поля