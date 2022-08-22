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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Эльче
1:1
Конец матча
Альмерия
0'
0:1
23' Гол
Умар Садик
1:1
30' Гол
Кольядо Алекс
32' Красная карточка
Сентельес Алехандро
52' Желтая карточка
Гумбау Херард
54' Желтая карточка
Эгуарас Иниго
55' Желтая карточка
Акиеме Серхио
86' Желтая карточка
Баптистао Лео
86' Желтая карточка
Kaiky
90'+7

Ход матча

23'
0:1
Умар Садик
(Робертоне Лукас)
30'
Кольядо Алекс
(Рохер Марти)
1:1
32'
 
Сентельес Алехандро
52'
Гумбау Херард
 
54'
 
Эгуарас Иниго
55'
 
Акиеме Серхио
68'
Бое Лукас
Понсе Эсекель
 
74'
 
Баптистао Лео
Робертоне Лукас
79'
Милья Пере
Рохер Марти
 
79'
Кина Домингуш
Гумбау Херард
 
81'
 
Соуза Диего
Умар Садик
81'
 
Брандарис Хуан
Пуигмаль Арнау
86'
 
Баптистао Лео
86'
 
Kaiky
86'
Фернандес Хосан
Кольядо Алекс
 
86'
Пасторе Хавьер
Моренте Тете
 
87'
 
Портильо Франсиско
Рамазани Ларжи

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 7 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 126
Эльче 50% (63)
X 44.4% (56)
Альмерия 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
15
Кольядо
Алекс
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
11
Моренте
Тете
19
Понсе
Эсекель
18
Рохер
Марти
13
Мартинес
Фернардо
2
Kaiky
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
18
Пуигмаль
Арнау
15
Акиеме
Серхио
4
Эгуарас
Иниго
23
Саму
Гарсия
5
Робертоне
Лукас
9
Умар
Садик
7
Рамазани
Ларжи
Эльче
4-4-2
Альмерия
3-4-1-2

История личных встреч

Эльче
Альмерия

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КК
1:2
С
0:2
С
1:1
С
5:3
С
2:2
С
2:3
С
2:1
С
0:0
С
1:3
КК
3:3
П
1:0
П
2:2
П
1:0
П
2:2
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольядо Алекс 1 0.5
Рохер Марти 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 1 0.5
Рамазани Ларжи 1 0.5
Эгуарас Иниго 0 0
Робертоне Лукас 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 2 0
Нванкво Джон 0 1
Фидель Чавес 1 0
Рохер Марти 1 0
Мохика Хоан 1 0
Милья Пере 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сентельес Алехандро 0 1
Баптистао Лео 1 0
Эгуарас Иниго 1 0
Санчес Курро 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Умар Садик 1 0
Пуигмаль Арнау 1 0
Kaiky 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0
Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0
Альмерия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2
Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1 Альмерия - Луго 3:3 Сарагоса - Альмерия 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Жирона 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Альмерия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Хетафе 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Жирона 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эльче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Жирона 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Бигас Педро из команды Эльче сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Эльче: 54%, Альмерия: 46%.
  • 96'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 96'
    Брандарис Хуан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Эльче начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 92'
      Бигас Педро успешно блокирует удар.
    • 92'
      Соуза Диего II нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • Офсайд
      92'
      Фернандес Хосан из команды Эльче в офсайде
    • 92'
      Бабич Срджян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Эльче пытается что-то создать.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Эльче 50% (63)
    X 44.4% (56)
    Альмерия 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Эльче 1:1 Альмерия онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче 1:1 Альмерия

    Исход игры
    Эльче
    50% (63)
    Ничья
    44.4% (56)
    Альмерия
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.42% (21)
    Меньше
    81.58% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (66)
    Нет
    42.11% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (45)
    1:0 Эльче
    31% (39)
    2:1 Эльче
    11.1% (14)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    2:0 Эльче
    2.4% (3)
    1:2 Альмерия
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Эльче
    1.6% (2)
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