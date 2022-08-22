Стадион: Мартинес Валеро
0'
0:1
23' ГолУмар Садик
1:1
30' ГолКольядо Алекс
32' Красная карточкаСентельес Алехандро
52' Желтая карточкаГумбау Херард
54' Желтая карточкаЭгуарас Иниго
55' Желтая карточкаАкиеме Серхио
86' Желтая карточкаБаптистао Лео
86' Желтая карточкаKaiky
90'+7
Ход матча
23'
0:1
30'
1:1
52'
54'
55'
86'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
7 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
18
Рохер
Марти
2
Kaiky
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
23
Саму
Гарсия
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
18 Рохер МартиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
28 Jesus Lopez
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KaikyЗащитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Рохас КарлосЗащитник
-
10 Санчес КурроПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппиа АрвинПолузащитник
-
16 Ласо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльче
Альмерия
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольядо Алекс
|1
|0.5
|Рохер Марти
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умар Садик
|1
|0.5
|Рамазани Ларжи
|1
|0.5
|Эгуарас Иниго
|0
|0
|Робертоне Лукас
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Фидель Чавес
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Милья Пере
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Баптистао Лео
|1
|0
|Эгуарас Иниго
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Пуигмаль Арнау
|1
|0
|Kaiky
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0
Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б - Эльче 2:1 Эльче - Валенсия 0:1 Гранада - Эльче 0:1 Эльче - Барселона 1:2 Леванте - Эльче 3:0
Альмерия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2
Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0 Уэска - Альмерия 1:1 Альмерия - Жирона 0:1 Тенерифе - Альмерия 0:1 Альмерия - Луго 3:3 Сарагоса - Альмерия 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Жирона
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Жирона
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Жирона
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Эльче 1:1 Альмерия
Исход игры
Эльче
50% (63)
Ничья
44.4% (56)
Альмерия
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
18.42% (21)
Меньше
81.58% (93)
Обе команды забьют
Да
57.89% (66)
Нет
42.11% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (45)
1:0 Эльче
31% (39)
2:1 Эльче
11.1% (14)
0:0 Ничья
3.2% (4)
2:0 Эльче
2.4% (3)
1:2 Альмерия
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:1 Эльче
1.6% (2)
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