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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Сампдория
0:0
Первый тайм: 24'
Ювентус
0'
Лери сотрясает перекладину (виде...

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 129
Сампдория 3.1% (4)
X 6.2% (8)
Ювентус 90.7% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Ювентус
6.45
4.20
3.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
14
Виейра
Ронни
37
Лерис
Мехди
8
Ринкон
Томас
11
Сабири
Абдельхамид
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
36
Перин
Маттиа
6
Данило
Луис
24
Ругани
Даниэле
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
8
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Куадрадо
Хуан
9
Влахович
Душан
17
Костич
Филип
Сампдория
4-1-4-1
Ювентус
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Ювентус

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 11 побед

29 матчей

17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

3.4%
37.9%
58.7%
1 победа 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:3
К
4:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
5:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 (1) 1
Ди Мария Анхель 1 0.5
Алекс Сандро 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квальярелла Фабио 1 0
Верре Валерио 1 0
Феррари Алекс 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2
Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0
Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2
Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Ювентус 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Сампдория 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ювентус 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сампдория 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ювентус 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сампдория 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    23'
    Костич слева с линии штрафной площади пробил по воротам. После рикошета мяч по дуге полетел под перекладину, и Аудеро с трудом отбил сферу.
  • Фол, нарушение
    22'
    Рабио в центре поля ударил по ноге Сабири.
  • 21'
    Куадрадо немного сильно сделал пас справа вперёд на Данило, и Луис не смог удачно навесить к воротам.
  • Угловой
    20'
    Следующая подача Сабири также последовала к ближней штанге, но теперь Алекс Сандро сыграл вверху на опережение и мяч от ворот выбил.
  • Угловой
    19'
    Сабири от углового флага навесил к ближней штанге, где Влахович пробил головой рядом со стойкой.
  • 18'
    Ауджелло справа навесил к дальней штанге, где Алекс Сандро опередил Лериса и выбил мяч за пределы поля.
  • 17'
    Заброс Джуричича по центру в штрафную площадь соперники перехватили.
  • Опасный момент
    16'
    Куадрадо справа отобрал мяч у соперника и пошёл к воротам. Хуан вошёл в штрафную площадь и сильно пробил по воротам. Аудеро не удержал мяч в руках, но успел не позволить сыграть Куадрадо на добивании.
  • 15'
    Бремер не позволил Лерису справа прострелить к воротам.
  • 14'
    Маккенни справа перехитрил Виейру, но упустил мяч за пределы поля и к воротам пойти не смог.
  • 12'
    Подача Костича слева к дальней штанге получилась сильной. Мяч никто достать не смог.
  • 11'
    Алекс Сандро слева отправил вперёд Костича, у которого перед чужой штрафной площадью соперники отобрали мяч.
  • 10'
    Пас на Джуричича справа в штрафную площадь перехватил Алекс Сандро.
  • 9'
    "Ювентус" пока ограничивается контролем мяча на чужой половине поля без обостряющих передач к воротам.
  • Штанга
    8'
    Сабири по центру вывел к воротам Лериса, который пробил поверх Перина, но попал в перекладину.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      7'
      Капуто у чужой штрафной площади прихватил руками Бремера.
    • 6'
      Заброс Сабири по центру в чужую штрафную площадь защитники "Ювентуса" смогли нейтрализовать.
    • Фол, нарушение
      5'
      Виейра в центре поля подтолкнул в спину Маккенни.
    • 4'
      Прострел Локателли справа получился с рикошетом, и мяч в руки смог забрать Аудеро.
    • Фол, нарушение
      3'
      Рабио у чужой штрафной площади завалил на газон Берешиньски.
    • 2'
      "Сампдория" играет в синих футболках с поперечными разноцветными полосами и белых трусах, "Ювентус" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Лурджи Феррарис"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Сампдория
    3.1% (4)
    Ничья
    6.2% (8)
    Ювентус
    90.7% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.03% (65)
    Меньше
    43.97% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    59.48% (69)
    Нет
    40.52% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    33.3% (43)
    0:2 Ювентус
    21.7% (28)
    0:1 Ювентус
    14% (18)
    1:3 Ювентус
    13.2% (17)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    2:1 Сампдория
    1.6% (2)
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    Сампдория
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