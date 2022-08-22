Первый тайм

23' Костич слева с линии штрафной площади пробил по воротам. После рикошета мяч по дуге полетел под перекладину, и Аудеро с трудом отбил сферу.

22' Рабио в центре поля ударил по ноге Сабири.

21' Куадрадо немного сильно сделал пас справа вперёд на Данило, и Луис не смог удачно навесить к воротам.

20' Следующая подача Сабири также последовала к ближней штанге, но теперь Алекс Сандро сыграл вверху на опережение и мяч от ворот выбил.

19' Сабири от углового флага навесил к ближней штанге, где Влахович пробил головой рядом со стойкой.

18' Ауджелло справа навесил к дальней штанге, где Алекс Сандро опередил Лериса и выбил мяч за пределы поля.