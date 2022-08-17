Стадион: Луиджи Феррарис
История личных встреч
Сампдория
Ювентус
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 11 побед
29 матчей
17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
3.4%
37.9%
58.7%
1 победа 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|2 (1)
|2
|Ди Мария Анхель
|1
|1
|Алекс Сандро
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|Верре Валерио
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2
Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0
Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2
Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Сампдория - Ювентус
Исход игры
Сампдория
2.1% (1)
Ничья
8.5% (4)
Ювентус
89.4% (42)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
70.21% (33)
Нет
29.79% (14)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
44.7% (21)
1:3 Ювентус
17% (8)
0:2 Ювентус
14.9% (7)
0:1 Ювентус
12.8% (6)
2:2 Ничья
4.3% (2)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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