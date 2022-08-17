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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Сампдория
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 47
Сампдория 2.1% (1)
X 8.5% (4)
Ювентус 89.4% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Ювентус
6.00
4.30
3.95
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сампдория
Ювентус

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 11 побед

29 матчей

17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

3.4%
37.9%
58.7%
1 победа 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:3
К
4:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
5:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 (1) 2
Ди Мария Анхель 1 1
Алекс Сандро 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квальярелла Фабио 1 0
Верре Валерио 1 0
Феррари Алекс 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2
Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0
Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2
Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 59 минут.

    Главный судья: Абиссо Росарио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Сампдория 2.1% (1)
    X 8.5% (4)
    Ювентус 89.4% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Ювентус
    6.00
    4.30
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сампдория - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Сампдория - Ювентус

    Исход игры
    Сампдория
    2.1% (1)
    Ничья
    8.5% (4)
    Ювентус
    89.4% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    44.7% (21)
    1:3 Ювентус
    17% (8)
    0:2 Ювентус
    14.9% (7)
    0:1 Ювентус
    12.8% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    Сампдория
    Ювентус
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