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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 9'
Ливерпуль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 251
Манчестер Юнайтед 29.1% (73)
X 13.5% (34)
Ливерпуль 57.4% (144)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ливерпуль
4.80
4.60
4.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
12
Маласиа
Тирелл
14
Эриксен
Кристиан
39
Мактоминай
Скотт
25
Санчо
Джедон
8
Фернандеш
Бруну
36
Эланга
Энтони
10
Рэшфорд
Маркус
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
2
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
19
Эллиотт
Харви
14
Хендерсон
Джордан
7
Милнер
Джеймс
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
23
Диас
Луис
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

39 матчей

43.6%
20.5%
35.9%
17 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
33.3%
35.9%
12 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 0.33
Нуньес Дарвин 1 0.33
Диас Луис 1 0.33
Милнер Джеймс 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Фернандеш Бруну 1 0
Шоу Люк 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 0 1
Цимикас Костас 1 0
Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1
Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Лидс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
9. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Челси Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Борнмут Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Эвертон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Лестер Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
19. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ливерпуль 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 10'
    Неудачную подачу с углового выполнили манкунианцы и мячом спокойно завладел Алиссон. Быстрая контратака "Ливерпуля", что правда, не получилась.
  • Угловой
    9'
    Эриксен плотно пробивал со стандарта, но не перебил "стенку" - мяч рикошетом от головы одного из игроков ушёл на угловой на правом фланге.
  • Фол, нарушение
    8'
    Ошибся Александер-Арнольд на своей половине поля, после чего Тренту пришлось бить по ногам Рэшфорда неподалёку от левого угла штрафной площади, ближе к центру. Это может быть опасно.
  • 7'
    Милнер протащил мяч на левый край штрафной площади хозяев поля, где убрал на замахе Мартинеса, но Варан здорово сработал на подстраховке, не позволив пробить по воротам де Хеа.
  • 6'
    Понятно, почему "Манчестер Юнайтед" сегодня не выпустил в стартовом составе Роналду. Хозяева играют без мяча, рассчитывая на быстрые контратаки.
  • Опасный момент
    5'
    Нашёл щель в центре обороны соперника Рэшфорд и ворвался в чужую штрафную площадку, но в последний момент его удар успел накрыть ван Дейк.
  • Судья
    4'
    Много жёстких единоборств сразу же можно видеть наблюдать в этой игре, но Майкл Оливер даёт понять, что по пустякам он сегодня свистеть не будет. Это АПЛ, детка.
  • 3'
    Сумбурно проходят первые минуты встречи. "Ливерпуль" пока что владеет преимуществом в середине поля, но на агрессивную атакующую игру гости пока не готовы - нервничают.
  • 2'
    Заполнены трибуны "Олд Траффорда". Очень плохо команда сыграла в первых двух турах, но на "Ливерпуль" манкунианские болельщики просто не могли не прийти.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Скаузеры первыми разыграли мяч с центра поля. Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Манчестер Юнайтед
29.4% (78)
Ничья
13.6% (36)
Ливерпуль
57% (151)
Тотал 2.5
Больше
81.2% (95)
Меньше
18.8% (22)
Обе команды забьют
Да
87.18% (102)
Нет
12.82% (15)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
21.1% (56)
1:3 Ливерпуль
4.9% (13)
1:1 Ничья
3.8% (10)
2:2 Ничья
3.4% (9)
2:3 Ливерпуль
2.6% (7)
0:2 Ливерпуль
2.6% (7)
0:1 Ливерпуль
1.5% (4)
3:1 Манчестер Юнайтед
0.8% (2)
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