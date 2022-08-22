Первый тайм

10' Неудачную подачу с углового выполнили манкунианцы и мячом спокойно завладел Алиссон. Быстрая контратака "Ливерпуля", что правда, не получилась.

9' Эриксен плотно пробивал со стандарта, но не перебил "стенку" - мяч рикошетом от головы одного из игроков ушёл на угловой на правом фланге.

8' Ошибся Александер-Арнольд на своей половине поля, после чего Тренту пришлось бить по ногам Рэшфорда неподалёку от левого угла штрафной площади, ближе к центру. Это может быть опасно.

7' Милнер протащил мяч на левый край штрафной площади хозяев поля, где убрал на замахе Мартинеса, но Варан здорово сработал на подстраховке, не позволив пробить по воротам де Хеа.

6' Понятно, почему "Манчестер Юнайтед" сегодня не выпустил в стартовом составе Роналду. Хозяева играют без мяча, рассчитывая на быстрые контратаки.

5' Нашёл щель в центре обороны соперника Рэшфорд и ворвался в чужую штрафную площадку, но в последний момент его удар успел накрыть ван Дейк.