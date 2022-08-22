Стадион: Олд Траффорд
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
20
Далот
Диогу
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Дэвис ХарвиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Кларк БоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
39 матчей
43.6%
20.5%
35.9%
17 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
33.3%
35.9%
12 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|1
|0.33
|Нуньес Дарвин
|1
|0.33
|Диас Луис
|1
|0.33
|Милнер Джеймс
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Цимикас Костас
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1
Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|19.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Юнайтед
29.4% (78)
Ничья
13.6% (36)
Ливерпуль
57% (151)
Тотал 2.5
Больше
81.2% (95)
Меньше
18.8% (22)
Обе команды забьют
Да
87.18% (102)
Нет
12.82% (15)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
21.1% (56)
1:3 Ливерпуль
4.9% (13)
1:1 Ничья
3.8% (10)
2:2 Ничья
3.4% (9)
2:3 Ливерпуль
2.6% (7)
0:2 Ливерпуль
2.6% (7)
0:1 Ливерпуль
1.5% (4)
3:1 Манчестер Юнайтед
0.8% (2)
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