Стадион: Монтиливи Зрители: 10460
0'
33' Желтая карточкаКастельянос Валентин
35' Желтая карточкаМитрович Стефан
1:0
42' ГолСтуани Кристиан
46' Желтая карточкаМайораль Борха
2:0
47' Гол в свои воротаДуарте Домингуш
49' Желтая карточкаАнхилери Фабрисио
51' Желтая карточкаАленья Карлес
56' Undefined phrase: football_event_Унал Энес
3:0
64' ГолКастельянос Валентин
70' Желтая карточкаДьене Даконам
3:1
73' ГолУнал Энес
81' Желтая карточкаХуанпе Хуан
90' Красная карточкаАнхилери Фабрисио
90' Желтая карточкаУнал Энес
90'+9
Ход матча
35'
42'
1:0
46'
47'
2:0
51'
52'
52'
56'
64'
70'
73'
3:1
81'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 2
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
15
Хуанпе
Хуан
20
Коуто
Ян
14
Гарсия
Алеш
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Матас ЛьюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
16 ЧичаритоНападающий
-
32 Уренья ОскарНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Ривера ГоркаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Парра МоиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Patrick Finn
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Жирона
Хетафе
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|1
|0.5
|Кастельянос Валентин
|1
|0.5
|Эррера Янгель
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|1
|0.5
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Кастельянос Валентин
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Унал Энес
|2
|0
|Аленья Карлес
|2
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Дьене Даконам
|1
|0
|Майораль Борха
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1
Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0 Жирона - Малага 1:0
Хетафе
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0
Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Жирона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Жирона 3:1 Хетафе
Исход игры
Жирона
26.7% (32)
Ничья
53.3% (64)
Хетафе
20% (24)
Тотал 2.5
Больше
21.24% (24)
Меньше
78.76% (89)
Обе команды забьют
Да
70.8% (80)
Нет
29.2% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.7% (56)
1:0 Жирона
11.7% (14)
1:2 Хетафе
10% (12)
0:1 Хетафе
6.7% (8)
2:1 Жирона
6.7% (8)
2:0 Жирона
4.2% (5)
0:0 Ничья
4.2% (5)
1:3 Хетафе
1.7% (2)
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