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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 10460
Жирона
3:1
Конец матча
Хетафе
0'
33' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
35' Желтая карточка
Митрович Стефан
1:0
42' Гол
Стуани Кристиан
46' Желтая карточка
Майораль Борха
2:0
47' Гол в свои ворота
Дуарте Домингуш
49' Желтая карточка
Анхилери Фабрисио
51' Желтая карточка
Аленья Карлес
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Арамбарри Мауро
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Арамбарри Мауро
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Унал Энес
3:0
64' Гол
Кастельянос Валентин
70' Желтая карточка
Дьене Даконам
3:1
73' Гол
Унал Энес
81' Желтая карточка
Хуанпе Хуан
90' Красная карточка
Анхилери Фабрисио
90' Желтая карточка
Унал Энес
90'+9

Ход матча

33'
Кастельянос Валентин
 
35'
 
Митрович Стефан
42'
Стуани Кристиан
1:0
46'
 
Сеоане Хайме
Максимович Неманья
46'
 
Майораль Борха
47'
Дуарте Домингуш
2:0
49'
 
Анхилери Фабрисио
51'
 
Аленья Карлес
52'
 
Арамбарри Мауро
52'
 
Арамбарри Мауро
55'
Сайс Самуэль
Рикельме Родриго
 
56'
 
Унал Энес
64'
Кастельянос Валентин
(Эррера Янгель)
3:0
65'
 
Порту Кристиан
Митрович Стефан
69'
Рейньер Жезус
Стуани Кристиан
 
69'
Чичарито
Гутьеррес Мигель
 
70'
 
Дьене Даконам
73'
3:1
Унал Энес
81'
Хуанпе Хуан
 
86'
Террац Рамон
Кастельянос Валентин
 
90'
 
Анхилери Фабрисио
90'
 
Унал Энес

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 2
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 120
Жирона 26.7% (32)
X 53.3% (64)
Хетафе 20% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Хуан
Карлос
Мартин
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
15
Хуанпе
Хуан
20
Коуто
Ян
3
Гутьеррес
Мигель
14
Гарсия
Алеш
21
Эррера
Янгель
17
Рикельме
Родриго
7
Стуани
Кристиан
9
Кастельянос
Валентин
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
6
Дуарте
Домингуш
21
Иглесиас
Хуан
3
Анхилери
Фабрисио
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Жирона
3-4-1-2
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Жирона
Хетафе

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

П
2:0
П
1:1
ТМК
3:3
П
1:1
П
1:0
ТМК
1:0
С
5:1
С
0:2
КК
4:1
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 1 0.5
Кастельянос Валентин 1 0.5
Эррера Янгель 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 1 0.5

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанпе Хуан 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхилери Фабрисио 1 1
Унал Энес 2 0
Аленья Карлес 2 0
Митрович Стефан 1 0
Дьене Даконам 1 0
Майораль Борха 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1
Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0 Жирона - Малага 1:0
Хетафе
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0
Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0 Хетафе - Алавес 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Альмерия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Жирона Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Эльче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 99'
    Жирона заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Жирона: 66%, Хетафе: 34%.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 99'
    Террац Рамон из команды Жирона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 98'
    Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    98'
    Рефери не любит споров - именно за это Унал Энес сейчас получил желтую
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Жирона 26.7% (32)
    X 53.3% (64)
    Хетафе 20% (24)
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    Где смотреть матч Жирона 3:1 Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Жирона 3:1 Хетафе

    Исход игры
    Жирона
    26.7% (32)
    Ничья
    53.3% (64)
    Хетафе
    20% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.24% (24)
    Меньше
    78.76% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    70.8% (80)
    Нет
    29.2% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (56)
    1:0 Жирона
    11.7% (14)
    1:2 Хетафе
    10% (12)
    0:1 Хетафе
    6.7% (8)
    2:1 Жирона
    6.7% (8)
    2:0 Жирона
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    4.2% (5)
    1:3 Хетафе
    1.7% (2)
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