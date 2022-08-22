Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

51' Команда Жирона имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Удар от ворот произведет Хетафе

50' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ох, нехорошо это выглядит. Стуани Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Стуани Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Команда Жирона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Матч возобновлен

42' Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Рикельме Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Митрович Стефан получил желтую карточку от судьи

35' Удар от ворот произведет Жирона

35' Матч возобновлен

34' Аленья Карлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Кастельянос Валентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Гарсия Алеш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Гарсия Алеш пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

30' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Майораль Борха создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Хетафе

24' Кастельянос Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Оооо... вот это был удар! Стуани Кристиан должен был забить с этой позиции.

23' Хорошую попытку сделал Стуани Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Эррера Янгель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Арамбарри Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Хетафе

19' Рикельме Родриго из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Хетафе

9' Гутьеррес Мигель из команды Жирона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Гарсия Алеш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Эррера Янгель пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

1' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля