0:1
Конец матча
0'
84' Желтая карточкаFederico Gattoni
0:1
90' ГолВомбергар Андрес
90' Желтая карточкаJalil Elias
90'+6
Ход матча
84'
90'
90'
16
Gaston
Veron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Gaston VeronНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
28 Matias Lugo
-
18 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.27
|Gabriel Carabajal
|2
|0.18
|Thiago Nuss
|2
|0.18
|Nicolas Reniero
|2
|0.18
|Gaston Veron
|2
|0.18
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.18
|Кабрера Хавьер
|1
|0.09
|Хосе Херрейра
|1
|0.09
|Lucas Villalba
|0
|0
|Авалос Габриэль
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (3)
|0.64
|Ivan Leguizamon
|2
|0.18
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.18
|Вомбергар Андрес
|1
|0.09
|Jalil Elias
|1
|0.09
|Agustin Giay
|1
|0.09
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.09
|Ezequiel Cerutti
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Thiago Nuss
|4
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Franco Moyano
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Luciano Sanchez
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|6
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Jalil Elias
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Agustin Giay
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
67%
1
10%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
3
20%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
5
50%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|4.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|7.
|Уракан
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|8.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|12.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Банфилд
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|4
|2
|4
|7 - 7
|14
|16.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|17.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|18.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|21.
|Барракас Централь
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|22.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|23.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|24.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|27.
|Ланус
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|28.
|Альдосиви
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|3.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|14.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Банфилд
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|22.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес