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Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
0:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
84' Желтая карточка
Federico Gattoni
0:1
90' Гол
Вомбергар Андрес
90' Желтая карточка
Jalil Elias
90'+6
20
Federico
Lanzillota
24
Leonel
Gonzalez
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
17
Franco
Moyano
7
Кабрера
Хавьер
19
Luciano
Gomez
8
Gabriel
Carabajal
14
Luciano
Sanchez
32
Nicolas
Reniero
16
Gaston
Veron
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
23
Gaston
Hernandez
27
Jalil
Elias
8
Марони
Гонсало
5
Мендез
Начо
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
28
Cristian
Nahuel
Barrios
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2
Сан-Лоренсо
3-4-3

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
1:1
КДМЗ5
2:0
КДМЗ5
0:0
С
3:0
КДЛС
1:1
КДЛС
1:0
С
2:3
ТМК
2:1
С
1:0
П
2:3
П
0:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
3:0
ПА
0:1
КС
0:2
КС
0:0
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вера Фаусто 3 (1) 0.27
Gabriel Carabajal 2 0.18
Thiago Nuss 2 0.18
Nicolas Reniero 2 0.18
Gaston Veron 2 0.18
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.18
Кабрера Хавьер 1 0.09
Хосе Херрейра 1 0.09
Lucas Villalba 0 0
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 7 (3) 0.64
Ivan Leguizamon 2 0.18
Cristian Nahuel Barrios 2 0.18
Вомбергар Андрес 1 0.09
Jalil Elias 1 0.09
Agustin Giay 1 0.09
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.09
Ezequiel Cerutti 0 0
Agustin Martegani 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 1
Thiago Nuss 4 0
Вера Фаусто 3 0
Pablo Minissale 3 0
Franco Moyano 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Cesar Florentin 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 6 0
Siro Rosane 1 1
Ezequiel Cerutti 2 0
Jalil Elias 2 0
Барейро Адам 2 0
Agustin Giay 2 0
Sebastian Alberto Torrico 1 0
Сапата Кристиан 1 0
Кампи Гастон 1 0
Malcom Braida 1 0
Nicolas Fernandez5 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Jeremias James 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
67%
1
10%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
3
20%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
5
50%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Химнасия Ла-Плата 10 5 3 2 10 - 6 18
4. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
5. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
6. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
7. Уракан 10 4 5 1 11 - 8 17
8. Атлетико Платенсе 10 4 5 1 11 - 8 17
9. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 4 2 10 - 7 16
10. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
11. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
12. Бока Хуниорс 10 5 0 5 16 - 16 15
13. Банфилд 0:0 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Патронато Парана 10 4 2 4 13 - 13 14
15. Росарио Сентраль 10 4 2 4 7 - 7 14
16. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
17. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
18. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
19. Арсенал Саранди 10 2 6 2 11 - 13 12
20. Эстудиантес Ла Плата 0:0 11 3 3 5 13 - 16 12
21. Барракас Централь 10 3 3 4 13 - 16 12
22. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
23. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Ланус 10 1 3 6 9 - 16 6
28. Альдосиви 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
3. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
4. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
6. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Эстудиантес Ла Плата 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
14. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
18. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Банфилд 0:0 6 1 3 2 8 - 9 6
24. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Банфилд 0:0 5 2 2 1 4 - 1 8
8. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
11. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
20. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
23. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
24. Эстудиантес Ла Плата 0:0 5 1 0 4 5 - 9 3
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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