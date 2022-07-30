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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
0:0
Перерыв
Банфилд
0'
25' Желтая карточка
Доминго Николас
30' Желтая карточка
Датоло Хесус
43' Желтая карточка
Alejandro Maciel

Ход матча

25'
 
Доминго Николас
30'
 
Датоло Хесус
43'
 
Alejandro Maciel
45'
 
Gregorio Tanco
Alejandro Maciel
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Банфилд
3.25
3.34
4.63
Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
3
Рохель
Агустин
5
Морель
Хорхе
26
Лолло
Лусиано
29
Leonardo
Godoy
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
31
Пьятти
Пабло
9
Leandro
Diaz
III
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
29
Luciano
Andres
Abecasis
16
Alejandro
Cabrera
5
Доминго
Николас
10
Датоло
Хесус
28
Матиас
Гонсалез
18
Ramiro
Enrique
11
Урси
Агустин
Эстудиантес Ла Плата
5-4-1
Банфилд
4-3-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Банфилд

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:2
С
1:0
КДЛС
0:2
КДЛС
0:1
С
0:2
С
1:1
П
3:2
П
1:2
П
1:1
П
0:3
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:2
ПАК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 2 0.18
Пьятти Пабло 2 0.18
Боселли Мауро 2 (1) 0.18
Leonardo Godoy 1 0.09
Franco Zapiola 1 0.09
Морель Хорхе 1 0.09
Кастро Мануэль 1 0.09
Рохель Агустин 1 0.09
Рольхейсер Бенхамин 1 0.09
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.45
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.27
Датоло Хесус 1 0.09
Матиас Гонсалез 1 0.09
Emanuel Coronel 1 0.09
Alejandro Cabrera 1 0.09
Урси Агустин 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 3 1
Морель Хорхе 3 0
Сукуи Фернандо 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Рохель Агустин 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Aaron Spetale 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доминго Николас 4 0
Alejandro Cabrera 4 0
Датоло Хесус 3 0
Luciano Andres Abecasis 3 0
Урси Агустин 3 0
Гисси Дилан 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Emanuel Coronel 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Julian Eseiza 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
4
44%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
8
47%
1
11%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Банфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1
Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Химнасия Ла-Плата 10 5 3 2 10 - 6 18
4. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
5. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
6. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
7. Уракан 10 4 5 1 11 - 8 17
8. Атлетико Платенсе 10 4 5 1 11 - 8 17
9. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 4 2 10 - 7 16
10. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
11. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
12. Бока Хуниорс 10 5 0 5 16 - 16 15
13. Банфилд 0:0 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Патронато Парана 10 4 2 4 13 - 13 14
15. Росарио Сентраль 10 4 2 4 7 - 7 14
16. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
17. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
18. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
19. Арсенал Саранди 10 2 6 2 11 - 13 12
20. Эстудиантес Ла Плата 0:0 11 3 3 5 13 - 16 12
21. Барракас Централь 10 3 3 4 13 - 16 12
22. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
23. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Ланус 10 1 3 6 9 - 16 6
28. Альдосиви 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
3. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
4. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
6. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Эстудиантес Ла Плата 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
14. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
18. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Банфилд 0:0 6 1 3 2 8 - 9 6
24. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Банфилд 0:0 5 2 2 1 4 - 1 8
8. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
11. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
20. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
23. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
24. Эстудиантес Ла Плата 0:0 5 1 0 4 5 - 9 3
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Банфилд
3.25
3.34
4.63
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