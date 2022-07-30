0:0
Перерыв
0'
25' Желтая карточкаДоминго Николас
30' Желтая карточкаДатоло Хесус
43' Желтая карточкаAlejandro Maciel
Ход матча
25'
30'
43'
31
Пьятти
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
25 Eros Mancuso
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Урси АгустинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
19 Чавес АндресНападающий
-
-
14 Amos Perales
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Банфилд
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|2
|0.18
|Пьятти Пабло
|2
|0.18
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.18
|Leonardo Godoy
|1
|0.09
|Franco Zapiola
|1
|0.09
|Морель Хорхе
|1
|0.09
|Кастро Мануэль
|1
|0.09
|Рохель Агустин
|1
|0.09
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.09
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.45
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.27
|Датоло Хесус
|1
|0.09
|Матиас Гонсалез
|1
|0.09
|Emanuel Coronel
|1
|0.09
|Alejandro Cabrera
|1
|0.09
|Урси Агустин
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|3
|1
|Морель Хорхе
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Рохель Агустин
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доминго Николас
|4
|0
|Alejandro Cabrera
|4
|0
|Датоло Хесус
|3
|0
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Гисси Дилан
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Пропущено
17
9
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
4
44%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
8
47%
1
11%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Банфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1
Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|4.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|7.
|Уракан
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|8.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|12.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Банфилд
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|4
|2
|4
|7 - 7
|14
|16.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|17.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|18.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|21.
|Барракас Централь
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|22.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|23.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|24.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|27.
|Ланус
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|28.
|Альдосиви
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|3.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|14.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Банфилд
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|22.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес