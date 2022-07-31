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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
0:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
0'
17' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1

Ход матча

17'
Joaquin Pereyra1
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.33
2.95
3.80
Все Коэффициенты
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
30
Gabriel
Risso
12
Ciro
Rius
23
Ramiro
Carrera
31
Ромеро
Гастон
22
Joaquin
Pereyra1
18
Ramiro
Ruiz
9
Augusto
Lotti
23
Franco
Herrera
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
13
Juan
Sforza
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
26
Ramiro
Sordo
Атлетико Тукуман
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
4:0
ЛП
1:2
ЛП
2:2
С
2:2
К
0:0
С
1:2
С
1:1
П
3:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 (1) 0.27
Augusto Lotti 2 0.18
Ramiro Ruiz 2 0.18
Cristian Menendez 1 0.09
Manuel Capasso 1 0.09
Maestro Puch Ignacio 1 0.09
Joaquin Pereyra1 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 4 0.36
Juan Fernando Garro 2 0.18
Juan Manuel Garcia 1 0.09
Victor Velazquez 1 0.09
Willer Ditta 1 0.09
Francisco Gonzalez2 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 5 0
Bruno Felix Bianchi 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Ramiro Ruiz 3 0
Joaquin Pereyra1 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Martin Garay 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willer Ditta 7 0
Juan Sforza 4 0
Лема Кристиан 2 1
Julian Fernandez II 3 0
Martin Luciano 3 0
Перес Пабло II 2 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Victor Velazquez 1 0
Armando Mendez 1 0
Ramiro Sordo 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Cingolani 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Tomas Jacob 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
67%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
30%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 0:0 11 6 5 0 10 - 3 23
2. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Химнасия Ла-Плата 0:0 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
5. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
6. Уракан 0:0 11 4 6 1 11 - 8 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 11 4 5 2 10 - 7 17
9. Атлетико Платенсе 10 4 5 1 11 - 8 17
10. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
11. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
12. Бока Хуниорс 10 5 0 5 16 - 16 15
13. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
14. Патронато Парана 10 4 2 4 13 - 13 14
15. Росарио Сентраль 10 4 2 4 7 - 7 14
16. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
17. Дефенса и Хустисия 10 3 4 3 11 - 12 13
18. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
19. Арсенал Саранди 10 2 6 2 11 - 13 12
20. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
21. Барракас Централь 10 3 3 4 13 - 16 12
22. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
23. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
24. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
27. Ланус 10 1 3 6 9 - 16 6
28. Альдосиви 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Химнасия Ла-Плата 0:0 5 4 1 0 7 - 1 13
3. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
4. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
6. Атлетико Тукуман 0:0 6 3 3 0 7 - 3 12
7. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
10. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Уракан 0:0 5 2 3 0 5 - 2 9
12. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
13. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
18. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
24. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 0:0 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 6 3 2 1 6 - 3 11
4. Уракан 0:0 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
8. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
11. Химнасия Ла-Плата 0:0 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
20. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
23. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
24. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    17'
    Хоакин Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.33
2.95
3.80
Все Коэффициенты
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