0:0
Перерыв
Ход матча
17'
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
12
Ciro
Rius
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ramiro SordoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Cingolani
-
24 Genaro Rossi
-
-
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|3 (1)
|0.27
|Augusto Lotti
|2
|0.18
|Ramiro Ruiz
|2
|0.18
|Cristian Menendez
|1
|0.09
|Manuel Capasso
|1
|0.09
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.09
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|4
|0.36
|Juan Fernando Garro
|2
|0.18
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.09
|Victor Velazquez
|1
|0.09
|Willer Ditta
|1
|0.09
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Joaquin Pereyra1
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Martin Garay
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willer Ditta
|7
|0
|Juan Sforza
|4
|0
|Лема Кристиан
|2
|1
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Martin Luciano
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Ramiro Sordo
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
|Tomas Jacob
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
67%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
30%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|11
|6
|5
|0
|10 - 3
|23
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|Уракан
|0:0
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|9.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|11.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|12.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|14.
|Патронато Парана
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|10
|4
|2
|4
|7 - 7
|14
|16.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|17.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|18.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|2
|6
|2
|11 - 13
|12
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|21.
|Барракас Централь
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|22.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|23.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|24.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|27.
|Ланус
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|28.
|Альдосиви
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|3.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|7.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|9.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Уракан
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|12.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|Уракан
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|22.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес