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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
0:2
Второй тайм: 76'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
0:1
23' Гол
Francisco Gonzalez Metilli
0:2
40' Гол
Jesus Soraire
45' Желтая карточка
Риано Клаудио
50' Желтая карточка
Gustavo Ramirez IV
56' Желтая карточка
Francisco Gonzalez Metilli
70' Желтая карточка
Paulo Fabian Lima
71' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
23
Gaspar
Servio
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
17
Alan
Marinelli
16
Mateo
Tanlongo
7
Marcelo
Benitez
II
15
Victor
Malcorra
27
Gino
Infantino
24
Alejo
Veliz
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
9
Риано
Клаудио
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
Росарио Сентраль
4-4-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Сентраль Кордоба Росарио

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:4
ЛП
2:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaspar Servio 3 (3) 0.27
Alejo Veliz 2 0.18
Christian Baez 1 0.09
Facundo Buonanotte 1 0.09
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 2 0.18
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.18
Риано Клаудио 2 0.18
Jesus Soraire 2 0.18
Christian Torres 1 0.09
Deian Veron 1 0.09
Jose Amado 1 0.09
Мартинес Алекс 1 (1) 0.09
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Almada 3 0
Lautaro Blanco 3 0
Alejo Veliz 3 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Gino Infantino 2 0
Mateo Tanlongo 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Alan Marinelli 1 0
Franco Farias 1 0
Facundo Buonanotte 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francisco Gonzalez Metilli 4 0
Калински Энсо 3 0
Тоселли Кристофер 3 0
Jesus Soraire 3 0
Jonathan Bay 3 0
Deian Veron 1 1
Matias Di Benedetto 2 0
Риано Клаудио 1 0
Hernan Lopez 1 0
Рамирес Иван 1 0
Nicolas Linares 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
5
50%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
2
33%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Патронато Парана 11 5 2 4 16 - 13 17
9. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
13. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
14. Сармиенто 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Дефенса и Хустисия 0:0 11 3 5 3 11 - 12 14
17. Росарио Сентраль 0:2 11 4 2 5 7 - 9 14
18. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
19. Арсенал Саранди 0:0 11 2 7 2 11 - 13 13
20. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
21. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
22. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
23. Сентраль Кордоба Росарио 2:0 11 3 2 6 12 - 17 11
24. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
25. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
26. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
6. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
7. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
8. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 0:2 6 3 1 2 3 - 3 10
10. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
11. Дефенса и Хустисия 0:0 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
19. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 0:0 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 2:0 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Арсенал Саранди 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
19. Росарио Сентраль 0:2 5 1 1 3 4 - 6 4
20. Дефенса и Хустисия 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
23. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
24. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
25. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
26. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
27. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Риано Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Хесус Сорайре бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Francisco Gonzalez Metilli бьет в цель!
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    • Лучшие коэффициенты
    Росарио Сентраль
    Ничья
    Сентраль Кордоба Росарио
    3.40
    3.45
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Росарио Сентраль 0:2 Сентраль Кордоба Росарио онлайн

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