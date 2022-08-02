0:3
Конец матча
0'
0:1
23' ГолFrancisco Gonzalez Metilli
0:2
40' ГолJesus Soraire
45' Желтая карточкаРиано Клаудио
50' Желтая карточкаGustavo Ramirez IV
56' Желтая карточкаFrancisco Gonzalez Metilli
71' Желтая карточкаPaulo Fabian Lima
71' Желтая карточкаMateo Tanlongo
81' Желтая карточкаРамирес Иван
0:3
84' ПенальтиМартинес Алекс
87' Желтая карточкаFacundo Buonanotte
90' Желтая карточкаNicolas Linares
90'+5
Ход матча
23'
40'
0:2
45'
71'
81'
84'
0:3
90'
24
Alejo
Veliz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: German Rivarola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Renzo LopezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Deian Veron
-
14 Abel Bustos
-
36 Jose Amado
-
-
Главный тренер: Adrian Adrover
История личных встреч
Росарио Сентраль
Сентраль Кордоба Росарио
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.27
|Alejo Veliz
|2
|0.18
|Christian Baez
|1
|0.09
|Facundo Buonanotte
|1
|0.09
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|2
|0.18
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.18
|Риано Клаудио
|2
|0.18
|Jesus Soraire
|2
|0.18
|Мартинес Алекс
|2 (2)
|0.18
|Christian Torres
|1
|0.09
|Deian Veron
|1
|0.09
|Jose Amado
|1
|0.09
|Рамирес Иван
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Almada
|3
|0
|Lautaro Blanco
|3
|0
|Mateo Tanlongo
|3
|0
|Alejo Veliz
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Gino Infantino
|2
|0
|Facundo Buonanotte
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Francis Mac Allister
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francisco Gonzalez Metilli
|4
|0
|Калински Энсо
|3
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Рамирес Иван
|2
|0
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Paulo Fabian Lima
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
4
44%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
6
46%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
22%
4
24%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|6
|3
|2
|11 - 6
|21
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|6.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Патронато Парана
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|12.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|14.
|Сармиенто
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|15.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|18.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|19.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|2
|7
|2
|11 - 13
|13
|21.
|Барракас Централь
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|26.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|9.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|16.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|17.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|24.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|21.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|23.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|24.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|25.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|27.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес