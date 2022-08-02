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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
0:3
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
0:1
23' Гол
Francisco Gonzalez Metilli
0:2
40' Гол
Jesus Soraire
45' Желтая карточка
Риано Клаудио
50' Желтая карточка
Gustavo Ramirez IV
56' Желтая карточка
Francisco Gonzalez Metilli
71' Желтая карточка
Paulo Fabian Lima
71' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
81' Желтая карточка
Рамирес Иван
0:3
84' Пенальти
Мартинес Алекс
87' Желтая карточка
Facundo Buonanotte
90' Желтая карточка
Nicolas Linares
90'+5
23
Gaspar
Servio
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
17
Alan
Marinelli
16
Mateo
Tanlongo
7
Marcelo
Benitez
II
15
Victor
Malcorra
27
Gino
Infantino
24
Alejo
Veliz
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
9
Риано
Клаудио
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
Росарио Сентраль
4-4-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Сентраль Кордоба Росарио

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:4
ЛП
2:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaspar Servio 3 (3) 0.27
Alejo Veliz 2 0.18
Christian Baez 1 0.09
Facundo Buonanotte 1 0.09
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 2 0.18
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.18
Риано Клаудио 2 0.18
Jesus Soraire 2 0.18
Мартинес Алекс 2 (2) 0.18
Christian Torres 1 0.09
Deian Veron 1 0.09
Jose Amado 1 0.09
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Almada 3 0
Lautaro Blanco 3 0
Mateo Tanlongo 3 0
Alejo Veliz 3 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Gino Infantino 2 0
Facundo Buonanotte 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Alan Marinelli 1 0
Franco Farias 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francisco Gonzalez Metilli 4 0
Калински Энсо 3 0
Тоселли Кристофер 3 0
Jesus Soraire 3 0
Jonathan Bay 3 0
Deian Veron 1 1
Рамирес Иван 2 0
Matias Di Benedetto 2 0
Nicolas Linares 2 0
Риано Клаудио 1 0
Hernan Lopez 1 0
Paulo Fabian Lima 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
4
44%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
6
46%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
22%
4
24%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0
Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Патронато Парана 11 5 2 4 16 - 13 17
9. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
13. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
14. Сармиенто 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
17. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
18. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
19. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
20. Арсенал Саранди 11 2 7 2 11 - 13 13
21. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
22. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
23. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
25. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
26. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
6. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
7. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
8. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
9. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
16. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
17. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
19. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
8. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
20. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
21. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
22. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
23. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
24. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
25. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
26. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
27. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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