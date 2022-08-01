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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
0:0
Второй тайм: 79'
Арсенал Саранди
0'
45' Желтая карточка
Julian Navas
55' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc

Ход матча

45'
 
Julian Navas
46'
Federico Versaci
Lucas Albertengo
 
46'
Brahian Cuello
Fabricio Dominguez
 
55'
 
Dardo Federico Miloc
68'
 
Braian Rivero
William Machado
68'
 
Juan Apaolaza
Lucas Cano
76'
Agustin Fontana
Nicolas Fernandez I
 
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Арсенал Саранди
3.30
3.40
4.60
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
17
Gabriel
Alanis
19
Fabricio
Dominguez
5
Facundo
Gutierrez
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
7
Lucas
Albertengo
9
Nicolas
Fernandez
I
23
Alejandro
Medina
I
18
Julian
Navas
14
Gonzalo
Goni
21
Gustavo
Canto
15
Перес
Дамиан
28
William
Machado
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
27
Sebastian
Lomonaco
7
Lucas
Cano
Дефенса и Хустисия
4-4-2
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Арсенал Саранди

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
С
0:3
С
2:0
ТМК
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 2 0.18
Manuel Duarte 2 0.18
Nicolas Tripicchio 1 0.09
Пиццини Франсиско 1 0.09
Lucas Albertengo 1 0.09
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.09
Raul Loaiza 1 0.09
Tomas Galvan 1 0.09
Adonis Frias 1 (1) 0.09
Gaston Togni 0 0
Walter Bou 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 4 0.36
Facundo Kruspzky 3 0.27
Sebastian Lomonaco 1 (1) 0.09
Mauro Pitton 1 0.09
Lucas Suarez II 1 0.09
Leonel Picco 1 0.09
Перес Дамиан 0 0
Cristian Chimino 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 4 0
Facundo Gutierrez 2 1
Agustin Fontana 2 0
Сото Алексис 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Raul Loaiza 1 0
Adonis Frias 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Chimino 3 1
Перес Дамиан 4 0
Dardo Federico Miloc 4 0
Alejandro Medina I 3 0
Julian Navas 3 0
Leonel Picco 3 0
Cristian Colman 1 0
Braian Rivero 1 0
Juan Apaolaza 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Leonardo Marchi 1 0
Facundo Kruspzky 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
3
25%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1
Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Патронато Парана 11 5 2 4 16 - 13 17
9. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
13. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
14. Сармиенто 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Дефенса и Хустисия 0:0 11 3 5 3 11 - 12 14
17. Росарио Сентраль 0:2 11 4 2 5 7 - 9 14
18. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
19. Арсенал Саранди 0:0 11 2 7 2 11 - 13 13
20. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
21. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
22. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
23. Сентраль Кордоба Росарио 2:0 11 3 2 6 12 - 17 11
24. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
25. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
26. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
6. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
7. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
8. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
9. Росарио Сентраль 0:2 6 3 1 2 3 - 3 10
10. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
11. Дефенса и Хустисия 0:0 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
19. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 0:0 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 2:0 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Арсенал Саранди 0:0 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
19. Росарио Сентраль 0:2 5 1 1 3 4 - 6 4
20. Дефенса и Хустисия 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
22. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
23. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
24. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
25. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
26. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
27. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Хулиан Навас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Арсенал Саранди
3.30
3.40
4.60
Все Коэффициенты
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Дефенса и Хустисия
Арсенал Саранди
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