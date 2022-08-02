0:0
Конец матча
Ход матча
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
18
Julian
Navas
14
Gonzalo
Goni
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Нападающий
-
23 Tomas Sives
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Арсенал Саранди
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.18
|Manuel Duarte
|2
|0.18
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.09
|Пиццини Франсиско
|1
|0.09
|Lucas Albertengo
|1
|0.09
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.09
|Raul Loaiza
|1
|0.09
|Tomas Galvan
|1
|0.09
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.09
|Gaston Togni
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|4
|0.36
|Facundo Kruspzky
|3
|0.27
|Sebastian Lomonaco
|1 (1)
|0.09
|Mauro Pitton
|1
|0.09
|Lucas Suarez II
|1
|0.09
|Leonel Picco
|1
|0.09
|Перес Дамиан
|0
|0
|Cristian Chimino
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|4
|0
|Facundo Gutierrez
|2
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Adonis Frias
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Chimino
|3
|1
|Перес Дамиан
|4
|0
|Dardo Federico Miloc
|4
|0
|Alejandro Medina I
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Leonardo Marchi
|1
|0
|Facundo Kruspzky
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
3
25%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1
Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|6
|3
|2
|11 - 6
|21
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|6.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Патронато Парана
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|12.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|14.
|Сармиенто
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|15.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|18.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|19.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|2
|7
|2
|11 - 13
|13
|21.
|Барракас Централь
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|26.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|9.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|16.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|17.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|24.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|21.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|23.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|24.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|25.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|27.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес