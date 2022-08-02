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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
45' Желтая карточка
Julian Navas
55' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
90'+5
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
17
Gabriel
Alanis
19
Fabricio
Dominguez
5
Facundo
Gutierrez
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
7
Lucas
Albertengo
9
Nicolas
Fernandez
I
23
Alejandro
Medina
I
18
Julian
Navas
14
Gonzalo
Goni
21
Gustavo
Canto
15
Перес
Дамиан
28
William
Machado
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
27
Sebastian
Lomonaco
7
Lucas
Cano
Дефенса и Хустисия
4-4-2
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Арсенал Саранди

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
С
0:3
С
2:0
ТМК
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 2 0.18
Manuel Duarte 2 0.18
Nicolas Tripicchio 1 0.09
Пиццини Франсиско 1 0.09
Lucas Albertengo 1 0.09
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.09
Raul Loaiza 1 0.09
Tomas Galvan 1 0.09
Adonis Frias 1 (1) 0.09
Gaston Togni 0 0
Walter Bou 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 4 0.36
Facundo Kruspzky 3 0.27
Sebastian Lomonaco 1 (1) 0.09
Mauro Pitton 1 0.09
Lucas Suarez II 1 0.09
Leonel Picco 1 0.09
Перес Дамиан 0 0
Cristian Chimino 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 4 0
Facundo Gutierrez 2 1
Agustin Fontana 2 0
Сото Алексис 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Raul Loaiza 1 0
Adonis Frias 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Chimino 3 1
Перес Дамиан 4 0
Dardo Federico Miloc 4 0
Alejandro Medina I 3 0
Julian Navas 3 0
Leonel Picco 3 0
Cristian Colman 1 0
Braian Rivero 1 0
Juan Apaolaza 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Leonardo Marchi 1 0
Facundo Kruspzky 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
8%
3
25%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1
Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Патронато Парана 11 5 2 4 16 - 13 17
9. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
13. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
14. Сармиенто 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
17. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
18. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
19. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
20. Арсенал Саранди 11 2 7 2 11 - 13 13
21. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
22. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
23. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
25. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
26. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
6. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
7. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
8. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
9. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
16. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
17. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
19. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
8. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
20. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
21. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
22. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
23. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
24. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
25. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
26. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
27. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Хулиан Навас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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