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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Колон
0:3
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
0:1
11' Гол
Damian Batallini
43' Желтая карточка
Eric Meza
0:2
44' Гол
Leandro Miguel Fernandez
0:3
54' Гол
Бенегас Леандро
90'+4
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
27
Julian
Chicco
30
Santiago
Pierotti
23
Cristian
Bernardi
15
Санчес-Миньо
Хуан
12
Абила
Рамон
10
Luis
Miguel
Rodriguez
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
7
Damian
Batallini
29
Lucas
Daniel
Romero
10
Alan
Sonora
27
Tomas
Pozzo
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
Колон
4-1-3-2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Колон
Индепендьенте Авельянеда

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

21 матч

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
3:0
ЛП
0:2
КДМЗ2
1:2
КДМЗ2
1:1
С
2:0
С
3:0
С
0:1
П
0:2
П
4:1
П
0:1
П
1:1
П
2:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
3:2
ПА
0:1
ПА
1:2
ПАК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.45
Facundo Farias 2 (2) 0.18
Cristian Bernardi 1 0.09
Facundo Garces 1 0.09
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.09
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 4 0.36
Leandro Miguel Fernandez 2 (1) 0.18
Lucas Daniel Romero 2 0.18
Damian Batallini 1 0.09
Виго Алекс 1 0.09
Lucas Rodriguez I 1 0.09
Sergio Barreto 0 0
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Chicco 3 0
Eric Meza 3 0
Leandro Ojeda 3 0
Facundo Garces 1 1
Facundo Farias 1 1
Абила Рамон 2 0
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Гольц Паоло 0 1
Rodrigo Aliendro 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Augusto Schott 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 5 0
Lucas Rodriguez I 5 0
Sergio Barreto 4 0
Виго Алекс 4 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Марконе Иван 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Rodrigo Marquez 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1
Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 11 6 3 2 11 - 6 21
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
6. Годой Крус 11 5 3 3 13 - 9 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Патронато Парана 11 5 2 4 16 - 13 17
9. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
13. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
14. Сармиенто 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
17. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
18. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
19. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
20. Арсенал Саранди 11 2 7 2 11 - 13 13
21. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
22. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
23. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
25. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
26. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
3. Химнасия Ла-Плата 5 4 1 0 7 - 1 13
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
6. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
7. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
8. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
9. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
16. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
17. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
19. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
8. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Годой Крус 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
20. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
21. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
22. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
23. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
24. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
25. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
26. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
27. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Леандро Мигель Фернандес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Эрик Меза получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Damian Batallini бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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