0:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолDamian Batallini
43' Желтая карточкаEric Meza
0:2
44' ГолLeandro Miguel Fernandez
0:3
54' ГолБенегас Леандро
90'+4
Ход матча
11'
43'
44'
54'
0:3
21
Eric
Meza
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Mario Otazu
-
-
-
-
29 Leonel Picco
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
-
27 Tomas PozzoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Serrizuela
История личных встреч
Колон
Индепендьенте Авельянеда
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.45
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.18
|Cristian Bernardi
|1
|0.09
|Facundo Garces
|1
|0.09
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.09
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|4
|0.36
|Leandro Miguel Fernandez
|2 (1)
|0.18
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.18
|Damian Batallini
|1
|0.09
|Виго Алекс
|1
|0.09
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.09
|Sergio Barreto
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Chicco
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Leandro Ojeda
|3
|0
|Facundo Garces
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Абила Рамон
|2
|0
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Гольц Паоло
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|5
|0
|Lucas Rodriguez I
|5
|0
|Sergio Barreto
|4
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1
Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|6
|3
|2
|11 - 6
|21
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|6.
|Годой Крус
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Патронато Парана
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|12.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|14.
|Сармиенто
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|15.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|18.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|19.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|2
|7
|2
|11 - 13
|13
|21.
|Барракас Централь
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|26.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|9.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|16.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|17.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|24.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Годой Крус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|21.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|23.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|24.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|25.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|27.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес