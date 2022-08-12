Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego
0:0
Перерыв
Ход матча
43'
79
Olaf
Kobacki
29
Дьенг
Шейку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Olaf KobackiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
-
-
70 Marcej Sliwa
-
Главный тренер: Wojciech Lobodzinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Koki Hinokio
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Медзь
Заглембе Любин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|1
|0.25
|Чука Виктор
|1
|0.25
|Marcej Sliwa
|1
|0.25
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Домингес Максим
|0
|0
|Olaf Kobacki
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.2
|Lukasz Lakomy
|1
|0.2
|Дьенг Шейку
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миюшкович Неманья
|1
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Матыня Хуберт
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
|Хулио Карлос
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Копац Бартош
|1
|0
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1
Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1 СКРА Ченстохова - Медзь 0:2 Медзь - Тыхы 2:0 ГКС Катовице - Медзь 2:3 Медзь - Одра Ополе 2:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0
Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|4
|4
|0
|0
|14 - 2
|12
|2.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заглембе Любин
|0:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Медзь
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|17.
|Лех
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Пяст
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заглембе Любин
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Медзь
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Заглембе Любин
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|5.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Медзь
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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