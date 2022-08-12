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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Медзь
0:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
43' Желтая карточка
Olaf Kobacki
48' Желтая карточка
Копац Бартош
0:1
52' Гол в свои ворота
Ауртенече Йон
54' Желтая карточка
Матушек Шимон
57' Желтая карточка
Энрикес Анхело
61' Желтая карточка
Хулио Карлос
84' Желтая карточка
Ауртенече Йон
90'+5
1
Pawel
Lenarcik
99
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Миюшкович
Неманья
13
Ауртенече
Йон
2
Хулио
Карлос
6
Матушек
Шимон
18
Запольник
Камиль
10
Домингес
Максим
8
Чука
Виктор
79
Olaf
Kobacki
7
Энрикес
Анхело
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
99
Lukasz
Lakomy
6
Маковский
Томаш
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
29
Дьенг
Шейку
15
Долежал
Мартин
Медзь
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Медзь
Заглембе Любин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
2:0
ПД
0:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 1 0.25
Чука Виктор 1 0.25
Marcej Sliwa 1 0.25
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Домингес Максим 0 0
Olaf Kobacki 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаприндашвили Торнике 1 0.2
Lukasz Lakomy 1 0.2
Дьенг Шейку 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миюшкович Неманья 1 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Хулио Карлос 2 0
Матушек Шимон 1 0
Ауртенече Йон 1 0
Энрикес Анхело 1 0
Домингес Максим 1 0
Матыня Хуберт 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0
Olaf Kobacki 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1
Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1 СКРА Ченстохова - Медзь 0:2 Медзь - Тыхы 2:0 ГКС Катовице - Медзь 2:3 Медзь - Одра Ополе 2:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0
Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 4 4 0 0 14 - 2 12
2. Легия 2:1 5 3 1 1 7 - 5 10
3. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Погонь Щецин 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Гурник Забже 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Ракув 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Видзев Лодзь 1:2 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Легия 2:1 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Гурник Забже 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 1:2 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
3. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Легия 2:1 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Видзев Лодзь 1:2 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
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    • Желтая карточка
      48'
      Копац Бартош получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Olaf Kobacki получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Медзь 0:1 Заглембе Любин онлайн

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