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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Видзев Лодзь
1:2
Второй тайм: 78'
Легия
0'
9' Желтая карточка
Роуз Линдси
0:1
30' Гол
Йоханссон Маттиас
0:2
42' Гол
Капустка Бартош
45' Желтая карточка
Енджейчик Артур
63' Желтая карточка
Павловски Бартоломей
1:2
75' Гол
Стемпиньски Мариуш
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
3
Чорбаджийски
Божидар
4
Жиро
Матеуш
8
Данеляк
Кароль
22
Dominik
Kun
6
Шеху
Юлиан
92
Нунеш
Фабиу
13
Ernest
Terpilowski
19
Павловски
Бартоломей
10
Летневски
Юлиуш
1
Тобиаш
Кацпер
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
14
Харатин
Игорь
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
Видзев Лодзь
3-4-3
Легия
4-1-4-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Легия

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

К
0:1
К
2:3
Э
0:1
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
К
3:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
OE
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.6
Санчез Джорди 2 0.4
Нунеш Фабиу 0 0
Dominik Kun 0 0
Ernest Terpilowski 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 2 0.4
Вшолек Павел 2 (1) 0.4
Младенович Филип 1 0.2
Капустка Бартош 1 0.2
Йоханссон Маттиас 1 0.2
Баку Макана 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Санчез Джорди 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Енджейчик Артур 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Капустка Бартош 1 0
Баку Макана 1 0
Кастрати Лирим 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0
Легия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2
Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 4 4 0 0 14 - 2 12
2. Легия 2:1 5 3 1 1 7 - 5 10
3. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Погонь Щецин 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Гурник Забже 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Ракув 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Видзев Лодзь 1:2 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Легия 2:1 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Гурник Забже 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 1:2 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
3. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Легия 2:1 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Видзев Лодзь 1:2 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Капустка Бартош бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Йоханссон Маттиас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Роуз Линдси получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Легия
44.75
3.48
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Видзев Лодзь 1:2 Легия онлайн

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Легия
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