Стадион: Видзев
1:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаРоуз Линдси
0:1
30' ГолЙоханссон Маттиас
0:2
42' ГолКапустка Бартош
45' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
63' Желтая карточкаПавловски Бартоломей
80' Желтая карточкаСанчез Джорди
90' Желтая карточкаЧорбаджийски Божидар
1:2
90' ГолЛипски Патрик
90'+11
Ход матча
9'
30'
0:1
42'
0:2
45'
80'
90'
1:2
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
29
Роуз
Линдси
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Видзев Лодзь
Легия
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.6
|Санчез Джорди
|2
|0.4
|Липски Патрик
|1
|0.2
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Данеляк Кароль
|0
|0
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|2
|0.4
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.4
|Младенович Филип
|1
|0.2
|Капустка Бартош
|1
|0.2
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.2
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0
Легия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2
Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|4
|4
|0
|0
|14 - 2
|12
|2.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Лех
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Пяст
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|3.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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