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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Радомьяк Радом
2:1
Первый тайм: 45+'
Лехия Гданьск
0'
1:0
4' Гол
Мауридес Жуниор
2:0
18' Гол
Roberto Alves
25' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
2:1
25' Пенальти
Пайшау Флавиу
27' Желтая карточка
Dominik Pila
42' Желтая карточка
Штек Давид
42' Желтая карточка

Ход матча

4'
Мауридес Жуниор
1:0
18'
Roberto Alves
(Мауридес Жуниор)
2:0
25'
Цихоцки Матеуш
 
25'
2:1
Пайшау Флавиу
27'
 
Dominik Pila
42'
 
Штек Давид
42'
 
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Лехия Гданьск
2.25
4.00
4.45
Все Коэффициенты
66
Filip
Majchrowicz
30
Mateusz
Grzybek
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
10
Roberto
Alves
23
Нашименту
Филипе
2
Thabo
Cele
9
Леандро
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
1
Бухалик
Михал
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
11
Dominik
Pila
10
Bassekou
Diabate
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Радомьяк Радом
4-3-3
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Лехия Гданьск

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
Э
2:0
Э
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 2 0.4
Абрамович Давид 2 0.4
Roberto Alves 1 0.2
Нашименту Филипе 1 (1) 0.2
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 2 (1) 0.5
Гаёс Мацей 1 0.25
Зволински Лукаш 1 0.25
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 3 0
Цихоцки Матеуш 2 0
Бранко Рафаэл 2 0
Машаду Луиш 2 0
Леандро 1 0
Roberto Alves 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 3 0
Малоча Марио 1 0
Клеменс Кристиан 1 0
Бухалик Михал 1 0
Гаёс Мацей 1 0
Конрадо 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Штек Давид 1 0
Dominik Pila 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 4 1 0 16 - 4 13
2. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
3. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Краковия 5 3 0 2 7 - 3 9
6. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
7. Радомьяк Радом 2:1 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Ракув 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Лехия Гданьск 1:2 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Радомьяк Радом 2:1 3 1 1 1 3 - 5 4
9. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Лехия Гданьск 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Радомьяк Радом 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Лехия Гданьск 1:2 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Лехия Гданьск
2.25
4.00
4.45
Все Коэффициенты
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Радомьяк Радом
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