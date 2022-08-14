Стадион: МОСИР
2:1
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
4' ГолМауридес Жуниор
2:0
18' ГолRoberto Alves
25' Желтая карточкаЦихоцки Матеуш
2:1
25' ПенальтиПайшау Флавиу
27' Желтая карточкаDominik Pila
42' Желтая карточкаШтек Давид
Ход матча
4'
1:0
18'
2:0
25'
25'
2:1
27'
42'
42'
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
11
Dominik
Pila
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dominik PilaПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Радомьяк Радом
Лехия Гданьск
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|2
|0.4
|Абрамович Давид
|2
|0.4
|Roberto Alves
|1
|0.2
|Нашименту Филипе
|1 (1)
|0.2
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|2 (1)
|0.5
|Гаёс Мацей
|1
|0.25
|Зволински Лукаш
|1
|0.25
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|2
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Леандро
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Гаёс Мацей
|1
|0
|Конрадо
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Штек Давид
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|2.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|7.
|Радомьяк Радом
|2:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|1:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Лех
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Радомьяк Радом
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Лехия Гданьск
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Радомьяк Радом
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Лехия Гданьск
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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