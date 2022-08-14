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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 3660
Радомьяк Радом
4:1
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
1:0
4' Гол
Мауридес Жуниор
2:0
18' Гол
Roberto Alves
25' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
2:1
26' Пенальти
Пайшау Флавиу
26' Желтая карточка
Dominik Pila
42' Желтая карточка
Штек Давид
54' Желтая карточка
Налепа Михал
3:1
55' Пенальти
Нашименту Филипе
4:1
76' Гол
Michal Feliks
90' Желтая карточка
Павловски Дариуш
90'+5
66
Filip
Majchrowicz
30
Mateusz
Grzybek
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
10
Roberto
Alves
23
Нашименту
Филипе
2
Thabo
Cele
9
Леандро
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
1
Бухалик
Михал
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
11
Dominik
Pila
10
Bassekou
Diabate
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Радомьяк Радом
4-3-3
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Лехия Гданьск

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
Э
2:0
Э
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 2 0.4
Абрамович Давид 2 0.4
Нашименту Филипе 2 (2) 0.4
Roberto Alves 1 0.2
Michal Feliks 1 0.2
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 2 (1) 0.5
Гаёс Мацей 1 0.25
Зволински Лукаш 1 0.25
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 3 0
Цихоцки Матеуш 2 0
Бранко Рафаэл 2 0
Машаду Луиш 2 0
Леандро 1 0
Roberto Alves 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 4 0
Малоча Марио 1 0
Клеменс Кристиан 1 0
Бухалик Михал 1 0
Гаёс Мацей 1 0
Конрадо 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Штек Давид 1 0
Dominik Pila 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 4 1 0 16 - 4 13
2. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
3. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Ракув 2:1 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Краковия 5 3 0 2 7 - 3 9
7. Радомьяк Радом 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
9. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
14. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
16. Ягеллония 1:2 5 1 0 4 4 - 7 3
17. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:1 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Ягеллония 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
14. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ракув 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ягеллония 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Штек Давид получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Dominik Pila получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Пайшау Флавиу из команды Лехия Гданьск забивает с точки!
    • Желтая карточка
      25'
      Цихоцки Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Roberto Alves бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Мауридес Жуниор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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