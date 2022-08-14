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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Ракув
2:1
Второй тайм: 76'
Ягеллония
0'
1:0
3' Гол
Новак Бартош
2:0
10' Гол в свои ворота
Настич Боян
40' Желтая карточка
Романчук Тарас
2:1
63' Гол
Нене III
74' Желтая карточка
Раковитан Богдан
75' Желтая карточка
75' Желтая карточка
12
Треловски
Кацпер
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
23
Кун
Патрик
88
Гвилия
Валериане
55
Чиж
Шимон
17
Вдовяк
Матеуш
27
Новак
Бартош
99
Пясецки
Фабиан
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
72
Скшипчак
Матеуш
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
11
Имас
Хесус
9
Бида
Бартош
28
Гуаль
Марк
10
Черных
Фёдор
Ракув
3-4-2-1
Ягеллония
3-4-2-1

История личных встреч

Ракув
Ягеллония

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
5:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 1 0.25
Пясецки Фабиан 1 0.25
Новак Бартош 1 0.25
Сореску Деян 1 0.25
Иви Лопес 1 (1) 0.25
Вдовяк Матеуш 0 0
Тудор Фран 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 1 0.2
Mateusz Kowalski 1 0.2
Имас Хесус 1 0.2
Нене III 1 0.2
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Войцеховский Оливье 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Иви Лопес 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Сореску Деян 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скшипчак Матеуш 1 1
Цэру Богдан 2 0
Имас Хесус 2 0
Гуаль Марк 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Пржикрыл Томаш 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Романчук Тарас 1 0
Нене III 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2
Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0
Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 4 1 0 16 - 4 13
2. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
3. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Ракув 2:1 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Краковия 5 3 0 2 7 - 3 9
7. Радомьяк Радом 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
9. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
14. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
16. Ягеллония 1:2 5 1 0 4 4 - 7 3
17. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:1 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Ягеллония 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
14. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ракув 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ягеллония 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Настич Боян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Новак Бартош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Ягеллония
1.62
4.20
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув 2:1 Ягеллония онлайн

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