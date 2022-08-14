Стадион: Stadion Rakow
0'
1:0
3' ГолНовак Бартош
2:0
10' Гол в свои воротаНастич Боян
40' Желтая карточкаРоманчук Тарас
2:1
63' ГолНене III
74' Желтая карточкаРаковитан Богдан
75' Желтая карточкаЦэру Богдан
75' Желтая карточкаПржикрыл Томаш
79' Желтая карточкаНене III
82' Желтая карточкаАрсенич Зоран
2:2
85' ГолИмас Хесус
88' Желтая карточкаГуаль Марк
90' Желтая карточкаАломерович Златан
90'+9
Ход матча
3'
1:0
10'
2:0
40'
46'
63'
2:1
74'
75'
75'
79'
82'
85'
2:2
88'
23
Кун
Патрик
55
Чиж
Шимон
27
Новак
Бартош
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
28
Гуаль
Марк
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
История личных встреч
Ракув
Ягеллония
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|1
|0.25
|Пясецки Фабиан
|1
|0.25
|Новак Бартош
|1
|0.25
|Сореску Деян
|1
|0.25
|Иви Лопес
|1 (1)
|0.25
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|2
|0.4
|Гуаль Марк
|1
|0.2
|Mateusz Kowalski
|1
|0.2
|Нене III
|1
|0.2
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|1
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Нене III
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Аломерович Златан
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Романчук Тарас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2
Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0
Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|2.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|Шлёнск
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Лех
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шлёнск
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Шлёнск
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Лех
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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