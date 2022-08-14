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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Лех
0:1
Конец матча
Шлёнск
0'
0:1
26' Гол
Шварц Петр
37' Желтая карточка
Замора Джон
40' Желтая карточка
Гарсия Виктор
45' Желтая карточка
Кинтана Кайе
52' Желтая карточка
Ольсен Патрик
90'+7
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
30
Квеквескири
Ника
20
Пиньот
Максимилиан
3
Дуглас
Барри
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
14
Цитаишвили
Георгий
7
Соуза
Афонсу
11
Мархвиньски
Филип
9
Исхак
Микаэль
1
Шромник
Михал
19
Янасик
Патрик
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
23
Гарсия
Виктор
III
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
24
Самец-Талар
Пётр
10
Кинтана
Кайе
7
Замора
Джон
9
Экспозито
Эрик
Лех
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Шлёнск

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

30 матчей

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
3:3
ЭГА
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
EFR
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
OE
0:2
OE
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скурась Михал 1 0.25
Исхак Микаэль 1 (1) 0.25
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шварц Петр 1 0.2
Гретарссон Даниэль 1 0.2
Замора Джон 1 0.2
Ястржембски Деннис 1 0.2
Гарсия Виктор III 0 0
Экспозито Эрик 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлстрём Йеспер 2 0
Квеквескири Ника 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 3 0
Гарсия Виктор III 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Замора Джон 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3
Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1
Шлёнск
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0
Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 4 1 0 16 - 4 13
2. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
3. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Краковия 5 3 0 2 7 - 3 9
6. Радомьяк Радом 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
8. Шлёнск 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 5 - 7 4
14. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
15. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
11. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
13. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Кинтана Кайе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Гарсия Виктор III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Замора Джон получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Шварц Петр бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 0:1 Шлёнск онлайн

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