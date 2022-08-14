Стадион: Stadion Poznan
0'
0:1
26' ГолШварц Петр
37' Желтая карточкаЗамора Джон
40' Желтая карточкаГарсия Виктор
45' Желтая карточкаКинтана Кайе
52' Желтая карточкаОльсен Патрик
90'+7
Ход матча
26'
0:1
37'
40'
45'
52'
17
Шварц
Петр
10
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
История личных встреч
Лех
Шлёнск
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
30 матчей
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скурась Михал
|1
|0.25
|Исхак Микаэль
|1 (1)
|0.25
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шварц Петр
|1
|0.2
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.2
|Замора Джон
|1
|0.2
|Ястржембски Деннис
|1
|0.2
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Экспозито Эрик
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|3
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3
Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1
Шлёнск
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0
Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|2.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|13.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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