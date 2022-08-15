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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Корона Кельце
0:1
Конец матча
Варта Познань
0'
12' Красная карточка
Балич Саша
0:1
36' Пенальти
Копчински Михал
41' Желтая карточка
Bartosz Spiaczka
70' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
72' Желтая карточка
Севежински Оскар
80' Желтая карточка
Зебич Марио
90' Желтая карточка
Коррин Милан
90'+8
1
Форенц
Конрад
23
Adrian
Danek
90
Петров
Кирилл
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
20
Шпаковски
Марчин
26
Севежински
Оскар
7
Jakub
Lukowski
8
Такач
Далибор
9
Фронччак
Адам
18
Bartosz
Spiaczka
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
15
Копчински
Михал
6
Журавски
Мачей
22
Konrad
Matuszewski
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
3
Кьельб
Якуб
Корона Кельце
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Варта Познань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВД
3:0
ВД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 2 0.4
Jakub Lukowski 2 0.4
Зарандия Лука 0 0
Adrian Danek 0 0
Зебич Марио 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.4
Журавски Мачей 1 0.2
Копчински Михал 1 (1) 0.2
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 1 1
Петров Кирилл 2 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Дея Адам 1 0
Такач Далибор 1 0
Зебич Марио 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 3 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Зреляк Адам 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Косцельны Камиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4
Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2
Варта Познань
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0
Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 4 1 0 16 - 4 13
2. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
3. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Краковия 5 3 0 2 7 - 3 9
6. Радомьяк Радом 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
8. Шлёнск 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Корона Кельце 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Варта Познань 5 2 0 3 4 - 8 6
13. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
14. Ягеллония 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
11. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Bartosz Spiaczka получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Копчински Михал из команды Варта Познань забивает с точки!
    • 19'
      Marcin Szpakowski уходит с поля. Mario Zebic выходит вместо него
    • 12'
      УДАЛЕНИЕ! - Балич Саша увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      11'
      Балич Саша получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Корона Кельце 0:1 Варта Познань онлайн

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