Стадион: Suzuki Arena
0:1
Конец матча
0'
12' Красная карточкаБалич Саша
0:1
36' ПенальтиКопчински Михал
41' Желтая карточкаBartosz Spiaczka
70' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
72' Желтая карточкаСевежински Оскар
80' Желтая карточкаЗебич Марио
90' Желтая карточкаКоррин Милан
90'+8
Ход матча
12'
36'
0:1
41'
72'
80'
90'
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adrian DanekЗащитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
33 Балич СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Зебич МариоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
10 Коррин МиланНападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Корона Кельце
Варта Познань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|2
|0.4
|Jakub Lukowski
|2
|0.4
|Зарандия Лука
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.4
|Журавски Мачей
|1
|0.2
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.2
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|1
|1
|Петров Кирилл
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Дея Адам
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Зреляк Адам
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4
Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2
Варта Познань
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0
Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|2.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Варта Познань
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|13.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|14.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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