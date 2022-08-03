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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Кристиансунд
1:1
Конец матча
Тромсё
0'
5' Желтая карточка
Нильсен Лассе
0:1
18' Гол
Миккельсен Эугуст
34' Желтая карточка
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
82' Желтая карточка
Хаугор Якоб
84' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
1:1
90' Пенальти
Бюэ Бендик
90'+7
1
Макдермот
Шон
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
6
Хопмарк
Андреас
2
Нилсен
Снорре
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
8
Картум
Сандер
Эрик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
13
Бюэ
Бендик
7
Ертсен
Торгиль
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
17
Китолано
Эрик
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
10
Миккельсен
Эугуст
9
Эбийе
Мозес
Кристиансунд
3-4-1-2
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Кристиансунд
Тромсё

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
Т
1:1
Т
0:0
Т
5:0
Т
1:0
Т
5:1
Т
0:0
Т
4:1
Т
1:1
ПД
1:0
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 5 (2) 0.31
Диоп Амиду 2 0.13
Осбак Кристоффер 1 0.06
Нилсен Снорре 1 0.06
Муколли Агон 1 0.06
Хопмарк Андреас 1 0.06
Ертсен Торгиль 1 0.06
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 5 0.33
Опсал Сакариас 2 0.13
Вестерлунн Никлас 2 0.13
Эбийе Мозес 2 0.13
Миккельсен Эугуст 2 (1) 0.13
Гундерсен Йостейн 2 0.13
Каманси Уоррен 2 0.13
Нильсен Лассе III 1 0.07
Псише Кристоф 1 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.07
Йенсен Рубен 0 0
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Ярл Себастиан 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Псише Кристоф 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
19%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
6
38%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
1
8%
4
20%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Пропущено

32
27
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
4
13%
3
11%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
6
19%
5
19%
31-45
9
28%
6
22%
46-60
3
9%
5
19%
61-75
6
19%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1
Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1
Тромсё
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2
Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 17 12 3 2 35 - 15 39
2. Лиллестрём 16 11 3 2 31 - 14 36
3. Будё-Глимт 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Русенборг 16 7 7 2 29 - 19 28
5. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
6. Волеренга 16 7 2 7 25 - 26 23
7. Стрёмсгодсет 16 6 4 6 21 - 25 22
8. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
9. Саннефьёрд 16 6 2 8 27 - 32 20
10. Одд 17 6 2 9 19 - 26 20
11. Сарпсборг-08 16 6 1 9 30 - 28 19
12. Хам-Кам 16 3 9 4 19 - 19 18
13. Тромсё 15 3 8 4 20 - 27 17
14. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
15. Дьерв 16 3 2 11 12 - 35 11
16. Кристиансунд 16 1 3 12 12 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
9. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Кристиансунд 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
2. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
7. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
8. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
9. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
10. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
11. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 8 0 5 3 8 - 17 5
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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