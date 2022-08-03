Стадион: Кристиансунд
1:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаНильсен Лассе
0:1
18' ГолМиккельсен Эугуст
34' Желтая карточкаВиллюмссон Бриньольфур Дарри
82' Желтая карточкаХаугор Якоб
84' Желтая карточкаИсаксен Йеспер
1:1
90' ПенальтиБюэ Бендик
90'+7
Ход матча
18'
82'
84'
90'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
13
Бюэ
Бендик
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 David Agbo
-
25 Isaac Annan
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Кристиансунд
Тромсё
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.31
|Диоп Амиду
|2
|0.13
|Осбак Кристоффер
|1
|0.06
|Нилсен Снорре
|1
|0.06
|Муколли Агон
|1
|0.06
|Хопмарк Андреас
|1
|0.06
|Ертсен Торгиль
|1
|0.06
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|5
|0.33
|Опсал Сакариас
|2
|0.13
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.13
|Эбийе Мозес
|2
|0.13
|Миккельсен Эугуст
|2 (1)
|0.13
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.13
|Каманси Уоррен
|2
|0.13
|Нильсен Лассе III
|1
|0.07
|Псише Кристоф
|1
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.07
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Нилсен Снорре
|2
|0
|Ярл Себастиан
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
19%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
6
38%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
1
8%
4
20%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Пропущено
32
27
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
4
13%
3
11%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
6
19%
5
19%
31-45
9
28%
6
22%
46-60
3
9%
5
19%
61-75
6
19%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1
Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1
Тромсё
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2
Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Лиллестрём
|16
|11
|3
|2
|31 - 14
|36
|3.
|Будё-Глимт
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Русенборг
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|5.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|6.
|Волеренга
|16
|7
|2
|7
|25 - 26
|23
|7.
|Стрёмсгодсет
|16
|6
|4
|6
|21 - 25
|22
|8.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|9.
|Саннефьёрд
|16
|6
|2
|8
|27 - 32
|20
|10.
|Одд
|17
|6
|2
|9
|19 - 26
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|16
|6
|1
|9
|30 - 28
|19
|12.
|Хам-Кам
|16
|3
|9
|4
|19 - 19
|18
|13.
|Тромсё
|15
|3
|8
|4
|20 - 27
|17
|14.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|16
|3
|2
|11
|12 - 35
|11
|16.
|Кристиансунд
|16
|1
|3
|12
|12 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|9.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|2.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|7.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|8
|0
|5
|3
|8 - 17
|5
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
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