Позже
26
Лопес
Луис
29
Латаса
Хуан
24
Диас
Мариано
21
Родриго
13
_Ochoa
G.
23
_Lara
E.
206
_Reyes
M.
19
_Layun
M.
17
_Zendejas
A.
21
_Martin
H.
24
_Vinas
F.
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛукасПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: _Ancelotti C.
- Основной состав
-
13 _Ochoa G.Вратарь
- Защитник
-
23 _Lara E.
-
-
206 _Reyes M.
-
19 _Layun M.
-
-
-
17 _Zendejas A.
-
21 _Martin H.
-
24 _Vinas F.
-
Главный тренер: Fernando Ortiz
История личных встреч
Реал Мадрид
Америка Мехико
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1
Америка Мехико
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тихуана - Америка Мехико 2:0 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Америка Мехико - Толука 1:0
Монтеррей - Америка Мехико 3:2 Америка Мехико - Атлас 0:0 Америка Мехико - Леон 5:2 Пачука - Америка Мехико 3:0 Америка Мехико - Пачука 1:1 Америка Мехико - Пуэбла 3:2 Пуэбла - Америка Мехико 1:1 Америка Мехико - Крус Асуль 0:0 Тигрес - Америка Мехико 0:2 Америка Мехико - Леон 2:0 Тихуана - Америка Мехико 1:3 Америка Мехико - Хуарес 3:0 Некакса - Америка Мехико 0:1 Америка Мехико - Толука 3:0 Чивас Гвадалахара - Америка Мехико 0:0 Монтеррей - Америка Мехико 2:1
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Америка Мехико
Исход игры
Реал Мадрид
93.9% (154)
Ничья
2.4% (4)
Америка Мехико
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (66)
Меньше
37.74% (40)
Обе команды забьют
Да
51.89% (55)
Нет
48.11% (51)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
20.7% (34)
2:1 Реал Мадрид
17.7% (29)
3:1 Реал Мадрид
7.9% (13)
3:0 Реал Мадрид
6.1% (10)
1:0 Реал Мадрид
3% (5)
3:2 Реал Мадрид
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (3)
4:0 Реал Мадрид
1.2% (2)
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