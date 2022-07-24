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История личных встреч
Реал Мадрид
Америка Мехико
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1
Америка Мехико
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тихуана - Америка Мехико 2:0 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Америка Мехико - Толука 1:0
Монтеррей - Америка Мехико 3:2 Америка Мехико - Атлас 0:0 Америка Мехико - Леон 5:2 Пачука - Америка Мехико 3:0 Америка Мехико - Пачука 1:1 Америка Мехико - Пуэбла 3:2 Пуэбла - Америка Мехико 1:1 Америка Мехико - Крус Асуль 0:0 Тигрес - Америка Мехико 0:2 Америка Мехико - Леон 2:0 Тихуана - Америка Мехико 1:3 Америка Мехико - Хуарес 3:0 Некакса - Америка Мехико 0:1 Америка Мехико - Толука 3:0 Чивас Гвадалахара - Америка Мехико 0:0 Монтеррей - Америка Мехико 2:1
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Америка Мехико
Исход игры
Реал Мадрид
83.3% (5)
Ничья
16.7% (1)
Америка Мехико
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
80% (4)
Меньше
20% (1)
Обе команды забьют
Да
80% (4)
Нет
20% (1)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
33.3% (2)
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