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Реал Мадрид
 
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Америка Мехико
Прогнозы 6
Реал Мадрид 83.3% (5)
X 16.7% (1)
Америка Мехико 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Америка Мехико
1.18
5.50
20.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Мадрид
Америка Мехико

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КЧМ
0:2
ТМС
3:2

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1
Америка Мехико
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тихуана - Америка Мехико 2:0 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Америка Мехико - Толука 1:0
Монтеррей - Америка Мехико 3:2 Америка Мехико - Атлас 0:0 Америка Мехико - Леон 5:2 Пачука - Америка Мехико 3:0 Америка Мехико - Пачука 1:1 Америка Мехико - Пуэбла 3:2 Пуэбла - Америка Мехико 1:1 Америка Мехико - Крус Асуль 0:0 Тигрес - Америка Мехико 0:2 Америка Мехико - Леон 2:0 Тихуана - Америка Мехико 1:3 Америка Мехико - Хуарес 3:0 Некакса - Америка Мехико 0:1 Америка Мехико - Толука 3:0 Чивас Гвадалахара - Америка Мехико 0:0 Монтеррей - Америка Мехико 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Америка Мехико от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2022, осталось 2 дня 16 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 6
    Реал Мадрид 83.3% (5)
    X 16.7% (1)
    Америка Мехико 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Америка Мехико
    1.18
    5.50
    20.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Америка Мехико онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Америка Мехико

    Исход игры
    Реал Мадрид
    83.3% (5)
    Ничья
    16.7% (1)
    Америка Мехико
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (4)
    Меньше
    20% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (4)
    Нет
    20% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    33.3% (2)
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    Реал Мадрид
    Америка Мехико
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