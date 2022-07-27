Спасибо за внимание! Михаил Белобородов для Вас работал. До новых встреч!

Фабиньо за чрезмерное проявление эмоций получил жёлтую карточку. Не соглашался он с решением арбитра не в пользу своей команды.

Австрийская публика на ногах досматривает эту встречу, рукоплеская своим любимцам. Совсем немного хозяевам остаётся дотерпеть до финального свистка.

Диас падал в борьбе с защитником на правом краю штрафной площади. Все "красные" требуют пенальти, но судья спокойно показывает на угловой.

Подача углового следовала на ближнюю штангу, где головой пробивал Салах, играя на опережении, но мяч полетел над воротами.

Матч окончен! "Ред Булл Зальцбург" переиграл на своём поле "Ливерпуль" в товарищеском матче с минимальным счётом 1:0.

Угловой на левом фланге заработали "красные". Александер-Арнольд закручивал мяч во вратарскую площадь, но ван Дейк до мяча не добрался. в атаке вторым темпом после прострела справа из-под себя с десяти метров пробивал Фабиньо - Мантл поймал мяч в руки после несильного выстрела.

Всё меньше времени остаётся до финального свистка. Видно, как "Ливерпуль" хочет уйти от поражения, но пока ничего не получается.

Проникающая передача прошла от Фирмино на ход Диасу, который уверенно реализовал выход 1 на 1 с вратарём, но взятие ворот не зафиксировано из-за офсайда.

Тренер хозяев поля заставляет своих подопечных играть активней, а не просто выносить мяч и терпеть. "Быкам" тяжело это делать - соперник смотрится быстрее и свежее.

Диас заработал штрафной удар для "Ливерпуля" в 32 метрах от ворот соперника, левее центральной оси. Разыграли мяч накоротке гости, после чего Александер-Арнольд мощно палил в ближнюю "девятку", но Мантл потащил мяч на угловой.

ОПАСНО! После оригинальной подачи с углового от Адександера-Арнольда красиво пяткой с лёту пробивал Фирмино, но Мантл чудом среагировал и спас свою команду.

Нет сил у "Зальцбурга" для контратак, но всё-таки начинают встречать соперников они уже у центральной линии - не жмутся к своей штрафной площади.

"Ливерпуль" сбивается уже на штурм ворот соперника. Панику посеять в защитных рядах соперника им удаётся, но вот выйти на ударную позицию никто из "красных" не может.

Хендерсон с правого фланга выполнил мягкий навес на Салаха, который принялся жонглировать мячом, но выйти на ударную позицию египтянину всё же не позволили.

С левого фланга неудачная подача последовала от Робертсона в штрафную площадку - получится просто-таки подарок для Мантла с доставкой на дом.

В контратаке Адаму сумел пробить с линии штрафной площади в борьбе с Александером-Арнольдом, но высоковато мяч полетел после этого выстрела.

Салах на скорости ворвался на правый край штрафной площади. В борьбе с защитником от пробивал с острого угла, стараясь попасть между ног Мантлу, но вратарь не позволил себе обеднеть на 50 копеек.

Салах с правого фланга смещался вдоль линии штрафной площади, ища возможность для удара, но сумели заблокировать его соперники.

Диас теперь смещался с левого фланга в центр, но невовремя поскользнулся, из-за чего игровой снаряд был потерян.

В контратаке "быки" сумели заработать угловой на левом фланге. т флажка последовала подача во вратарскую площадь, но там Адриан сумел сработать на выходе кулаками.

Адаму получил повреждение в предыдущем эпизоде, столкнувшись с Адрианом. Вышли на поле медики. Вратарь "Ливерпуля", пользуясь моментом, тоже обратился за помощью, так как и ему досталось больно.

Свежий Камери пытался разогнать ещё одну контратаку "Ред Булла", но партнёры уже не такие лёгкие, поэтому мяч был потерян вскоре после перехода центральной линии поля.

Тройная замена произошла в перерыве в составе "Ливерпуля": вместо Джеймса Милнера, Наби Кейта и Дарвина Нуньеса на поле вышли Эндрю Робертсон, Тайлер Мортон и Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" не стремится включать максимальные скорости с первых минут второго тайма. Дальний удар сейчас следовал по воротам от Мортона, но он получился несильным и неточным.

Хозяева поля включили высокий командный прессинг на чужой половине поля, но едва не нарвались на разящую контратаку, но обошлось для них - мерсисайдцы немного перемудрили в своём контрвыпаде.

У "Ред Булла" в перерыве произошло сразу 9 замен. Фактически весь состав решил поменять в перерыве Маттиас Яйссле.

Шимич ворвался на левый край штрафной площади гостей, подработал мяч под правую ногу и мощно пробивал, но мяч на себя сумел принять защитник.

Неподалёку от правого угла штрафной площади, ближе к центральной оси, штрафной удар заработали "красные". Эллиот пробивал над "стенкой", но высоковато мяч полетел над воротами.

При первой возможности "быки" мчатся в контратаку. Максимально заряжены сегодня на битву оба состава "Ред Булла".

Дедич с дальней дистанции нанёс совершенно неподготовленный удар - мяч улетел высоко в небеса. После такой попытки можно только извиниться перед партнёрами по команде.

Мабайя по правому флангу ворвался в штрафную площадь соперника, после чего мягко подавал мяч на дальнюю штангу, но там борьба была выиграна защитниками австрийской команды.

Ждём на поле Мохамеда Салаха. "Ливерпулю" нужен кто-то экстраординарный, чтобы спасти результат этой контрольной встречи.

Пока что после перерыва "красные" строят свои атаки достаточно прямолинейно, поэтому у "быков" особых проблем с обороной не возникает.

Эллиотт взял игру на себя, пробивая на исполнение в дальний угол, но Мантл в броске сумел выручить свою команду, после чего подстраховали и защитники.

Угловой с левого фланга подали гости, но снова ничего опасного англичанам не удалось создать при помощи стандартного положения.

Конате забросил мяч на правый край штрафной площади на Фирмино, но тот под прессингом Беду был вынужден сместиться на фланг, где даже аут не сумел заработать.

Массовая замена в составе "Ливерпуля": на поле появились ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Диас и Салах.

Салах низом отдал пас на правый край штрафной площади на Фирмино, но тот снова проиграл единоборство, не сумев качественно распорядиться игровым снарядом.

Робертсон с левого фланга выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но там все возможные адресаты надёжно были прикрыты.

Угловой с левого фланга подали мерсисайдцы. В борьбе головой сумел пробить Фабиньо, но получилось несильно и неточно. Мантл не будет торопиться выбивать мяч ударом от ворот.

ОПАСНО! После передачи с левого края по воротам из пределов штрафной площади в касание удалось пробить Диасу с носка, но Мантл среагировал и ногой парировал мяч в сторону.

Длинный пас прошёл на правый фланг атаки на Салаха, который с трудом обработал сложный мяч и правой ногой простреливал на средней высоте, но попал в ближайшего защитника.

Шимич в глубине поля потерял позицию, из-за чего был вынужден откровенно хватать Салаха руками, что наказывается жёлтой карточкой.

Александер-Арнольд выполнял диагональный навес со стандарта в центр штрафной площади, но борьба в воздухе была выиграна защитниками "Ред Булла".

После массовых замен "Ливерпулю" удалось закрыть соперника на одной трети поля. Гол в ворота хозяев постепенно назревает.

Всячески стараются австрийцы сбивать игровой ритм. Всё сложнее и сложнее терпеть становится хозяевам поля под таким натиском.

Попытались огрызнуться контратакой "быки" с длинным забросом вперёд, но Шимичу удалось только нарушить правила против ван Дейка.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Ред Булл" пока что обыгрывает "Ливерпуль" с минимальным счётом.

45' Фернандо, наконец, сумел забить гол, но сделал это из более чем очевидного офсайда.

45' Активный Мабайя с правого фланга пытался прострелить вдоль ворот, но слабовато получилось, что позволило Мантлю спокойной поймать мяч.

44' Карвалью с дальней дистанции пробивал после скидки Эллиотта, но читалось это действие защитниками "быков", которые поставили блокшот.

43' Угловой на правом фланге заработали мерсисайдцы. Эллиотт выполнял подачу на ближнюю штангу, но там борьбу в воздухе выиграли австрийцы.

42' Ещё одну контратаку "Зальцбурга" левым флангом разгонял Фернандо, но выполнил плохую подачу в центр - мяч свалился с ноги и улетел за пределы поля.

41' Левым флангом контратаковали "быки", но этот выпад не получился опасным - мяч был упущен за лицевую линию.

40' Бурно реагируют у кромки поля оба главных тренера на каждый игровой эпизод. По атмосфере этот товарищеский матч вполне походит на поединок Лиги чемпионов.

39' Из глубины поля заброс в центр штрафной площади хозяев следовал на Нуньеса, но тот ничего не сумел поделать в силовой борьбе против двух фактурных защитников.

38' Эллиотт с правого фланга сместился в центр и мощно пробивал с левой ноги по воротам с дальней дистанции, но очень высоко мяч у него полетел.

37' Мабайя на скорости ворвался на правый край штрафной площади соперника и мощно пробил низом - Мантл парировал мяч перед собой, но на подборе были только его защитники.

36' За пределами поля большая группа запасных игроков "Ливерпуля" разминается. Замены, видимо, последуют уже перед началом второго тайма.

35' После розыгрыша углового Фернандо мощно пробивал по воротам с 20 метров, но мяч полетел высоко на трибуны. НИкак не может поправить прицел форвард "Ред Булла".

34' Шушич с дальней дистанции пробивал по воротам, метя с левого края в дальний угол - Адриан с трудом перевёл мяч в броске на угловой.

33' Ликует на трибунах австрийская публика. Их команда пока что более чем солидно смотрится на фоне именитого соперника.

32' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Бенджамин Сеско!!!

Окафор с левого фланга в контратаке отдал точный пас в район 11-метровой отметки на Сеско, который чётко пробил в правый нижний угол ворот.

31' Кейта с левого края отпасовал в центр штрафной площади на Нуньеса, но два удара последнего были блокированы защитником.

30' Повысился темп игры во второй половине первого тайма. Приятно, что обе команды стремятся играть здесь на победу.

29' ОПАСНО! Сеско по центральной оси ворвался в штрафную площадку "красных", финтами запутал защитника и пробил по воротам - Адриан парировал мяч на ногу Фернандо, но тот с линии вратарской площади умудрился двинуть мяч мимо практически пустых ворот.

28' ОПАСНО! Мабайя отпасовал на правый край штрафной площади, откуда он пробивал из-под защитника, но мяч, "облизнув" перекладину, вышел за пределы поля.

27' Атака хозяев поля развивалась при помощи заброса на правый фланг атаки, но там арбитры зафиксировали фол в атаке.

26' Фернандо в середине поля сумел зацепиться за мяч и заработать для своей команды штрафной удар. Не торопятся австрийцы возобновлять встречу.

25' Длинный заброс на правый край штрафной площади прошёл на Нуньеса, который мастерски обработал мяч, но при попытке улучшить позицию для удара мяч у него из-под ног в подкате сумел выбить защитник.

24' Джонгс потерял мяч на подступах к чужой штрафной площади, после чего попытался схитрить и упал, но арбитр не купился на эту уловку, показав парню, что нужно подниматься и продолжать игру.

23' Мабайя с дальней дистанции пробивал по воротам с ходу, но мяч свалился с ноги и полетел намного выше ворот.

22' Продолжает у кромки поля активно жестикулировать Юрген Клопп, требуя от своих футболистов играть с максимальной концентрацией внимания.

21' Шушич в пылу борьбы наступил на ногу Кейта. Извинился нарушитель перед соперником и тот не стал держать на него зла.

20' Нуньес с правого фланга вошёл с мячом в штрафную площадку, где пытался обыграть соперника один в один, но не преуспел в этом начинании.

19' Всё в порядке с Фернандо - боль прошла, поэтому он сможет продолжать встречу. Но на всякий случай один из запасных игроков начал разогреваться за пределами поля.

18' Фернандо по левому флангу рвался в контратаку, но его без нарушения правил сумел остановить Мабайя. При этом нападающий "быков" получил повреждение. Впервые на поле появились медики.

17' С дальней дистанции следовал удар по воротам "Зальцбурга", но не очень опасно получилось - Мантл легко забрал мяч в руки.

16' Заметно, что футболисты австрийской команды очень жёстко идут в стыки. "Красные" побаиваются таких действий - никому не хочется получить травму перед стартом нового длинного сезона.

15' Опасно против Милнера в подкате играл Окафор. Вполне мог нарушитель получить здесь жёлтую карточку, но судья на первый раз решил ограничиться устным внушением.

14' Сеско обыграл соперника, ворвался на левый край штрафной площади гостей и пробивал по воротам с левой ноги - мяч полетел над ближней "девяткой".

13' Хозяева поля запрессинговали соперников на чужой половине поля, но поторопился с ударом Фернандо, которого накрыли соперники.

12' С левого фланга диагональная подача прошла в район 11-метровой отметки на Мабайя, но тот головой пробил слабовато - Мантл забрал мяч в руки.

11' Фернандо в контратаке с центра поля вырывался на рандеву с Адрианом, но судьи зафиксировали положение "вне игры" у нападающего австрийской команды.

10' Нуньес на скорости ворвался на левый край штрафной площади, где пытался убрать на замахе соперника, но трюк не прошёл.

9' С левого фланга угловой теперь был подан гостями на ближнюю штангу, но опять-таки без каких-либо дивидендов для атакующей стороны.

8' Первый угловой англичане заработали на правом фланге. От флажка последовал розыгрыш мяча накоротке, после чего пошла подача в центр, но зальцбургские защитники отбились.

7' "Быки" работают в среднем командном прессинге, затрудняя соперникам начало их позиционных атак. Преимущественно флангами стремится обострять игру команда Юргена Клоппа, но пока безуспешно.

6' Пока что оба вратаря остаются без работы. Основная борьба идёт в средней зоне с небольшим преимуществом "красных".

5' Практически до отказа заполнены трибуны "Ред Булл Арены". Можно увидеть здесь и фанатов "Ливерпуля", которые поддерживают своих любимцев даже в товарищеских поединках, потешествуя по миру.

4' Юрген Клопп уже активно ведёт себя у кромки поля, что даёт понят, что этот контрольный поединок является очень важным с точки зрения подготовки для мерсисайдцев.

3' Ван дер Бремпт грубовато на чужой половине поля опрокинул соперника, за что был наказан жёлтой карточкой. Нечасто в товарищеском матче можно увидеть предупреждение на первых минутах.

2' Встреча началась в посредственном темпе. Ни одна из команд не взяла с места в карьер, предпочитая для начала присмотреться к сопернику.