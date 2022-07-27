Стадион: Red Bull Arena (Salzburg)
1:0
Конец матча
Ход матча
31'
1:0
46'
46'
65'
74'
89'
22
Соле
Умар
21
Сучич
Лука
77
Окафор
Ноа
13
Адриан
Лопес
12
Гомес
Джо
17
Джонс
Кёртис
52
Мабайя
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
-
13 Адриан ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Мабайя АйзекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Хьюз ЛайамВратарь
-
95 Дэвис ХарвиВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Ливерпуль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2
Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1
Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1