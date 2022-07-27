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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
1:0
Конец матча
Ливерпуль

Ход матча

3'
Ван дер Бремпт Игнасе
 
31'
Сеско Бенджамин
(Окафор Ноа)
1:0
46'
Дедич Амар
Ван дер Бремпт Игнасе
 
46'
Диарра Юба
Сучич Лука
 
46'
Павлович Страхиня
Соле Умар
 
46'
Шимич Роко
Окафор Ноа
 
46'
Койта Секу
Фернандо Менегаццо
 
47'
Дьямбу Мамади
Зайвальд Николас
 
47'
Адаму Чуквубике
Сеско Бенджамин
 
47'
Бернед Антуан
Кьергаард Мауриц
 
47'
Беду Самсон
Бернардо Эспиноса
 
47'
Фалльци Альберт
Ульмер Андреас
 
48'
 
Мортон Тайлер
Кейта Наби
48'
 
Фирмино Роберто
Нуньес Дарвин
48'
 
Робертсон Эндрю
Милнер Джеймс
59'
 
Александер-Арнольд Трент
Мабайя Айзек
59'
 
Ван Дейк Виргил
Гомес Джо
59'
 
Матип Жоэль
Конате Ибраима
59'
 
Фабиньо Энрике
Байчетич Стефан
59'
 
Хавьер Тиаго
Джонс Кёртис
60'
 
Салах Мохамед
Эллиотт Харви
60'
 
Диас Луис
Карвалью Фабиу
60'
 
Хендерсон Джордан
Мортон Тайлер
65'
Шимич Роко
 
74'
_Kameri D.
Шимич Роко
 
89'
 
Фабиньо Энрике
Новости
1
Мантл
Нико
17
Ульмер
Андреас
95
Бернардо
Эспиноса
22
Соле
Умар
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
14
Кьергаард
Мауриц
13
Зайвальд
Николас
21
Сучич
Лука
11
Фернандо
Менегаццо
77
Окафор
Ноа
30
Сеско
Бенджамин
13
Адриан
Лопес
43
Байчетич
Стефан
5
Конате
Ибраима
12
Гомес
Джо
7
Милнер
Джеймс
17
Джонс
Кёртис
8
Кейта
Наби
52
Мабайя
Айзек
28
Карвалью
Фабиу
19
Эллиотт
Харви
27
Нуньес
Дарвин
Ред Булл Зальцбург
Ливерпуль

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Ливерпуль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
2:2
ЛЧ
0:2
ЛЧ
4:3

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2
Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1
Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
  • После матча
  • Спасибо за внимание! Михаил Белобородов для Вас работал. До новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен! "Ред Булл Зальцбург" переиграл на своём поле "Ливерпуль" в товарищеском матче с минимальным счётом 1:0.
  • Угловой
    90'
    Подача углового следовала на ближнюю штангу, где головой пробивал Салах, играя на опережении, но мяч полетел над воротами.
  • Судья
    90'
    Диас падал в борьбе с защитником на правом краю штрафной площади. Все "красные" требуют пенальти, но судья спокойно показывает на угловой.
  • 90'
    Австрийская публика на ногах досматривает эту встречу, рукоплеская своим любимцам. Совсем немного хозяевам остаётся дотерпеть до финального свистка.
  • Желтая карточка
    90'
    Фабиньо за чрезмерное проявление эмоций получил жёлтую карточку. Не соглашался он с решением арбитра не в пользу своей команды.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты всего компенсировано.
  • 89'
    "Ливерпуль" сбивается уже на штурм ворот соперника. Панику посеять в защитных рядах соперника им удаётся, но вот выйти на ударную позицию никто из "красных" не может.
  • 88'
    Нет сил у "Зальцбурга" для контратак, но всё-таки начинают встречать соперников они уже у центральной линии - не жмутся к своей штрафной площади.
  • Опасный момент
    87'
    ОПАСНО! После оригинальной подачи с углового от Адександера-Арнольда красиво пяткой с лёту пробивал Фирмино, но Мантл чудом среагировал и спас свою команду.
  • Опасный момент
    86'
    Диас заработал штрафной удар для "Ливерпуля" в 32 метрах от ворот соперника, левее центральной оси. Разыграли мяч накоротке гости, после чего Александер-Арнольд мощно палил в ближнюю "девятку", но Мантл потащил мяч на угловой.
  • 85'
    Тренер хозяев поля заставляет своих подопечных играть активней, а не просто выносить мяч и терпеть. "Быкам" тяжело это делать - соперник смотрится быстрее и свежее.
  • Офсайд
    84'
    Проникающая передача прошла от Фирмино на ход Диасу, который уверенно реализовал выход 1 на 1 с вратарём, но взятие ворот не зафиксировано из-за офсайда.
  • 83'
    Всё меньше времени остаётся до финального свистка. Видно, как "Ливерпуль" хочет уйти от поражения, но пока ничего не получается.
  • Угловой
    82'
    Угловой на левом фланге заработали "красные". Александер-Арнольд закручивал мяч во вратарскую площадь, но ван Дейк до мяча не добрался. в атаке вторым темпом после прострела справа из-под себя с десяти метров пробивал Фабиньо - Мантл поймал мяч в руки после несильного выстрела.
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    • 81'
      Свежий Камери пытался разогнать ещё одну контратаку "Ред Булла", но партнёры уже не такие лёгкие, поэтому мяч был потерян вскоре после перехода центральной линии поля.
    • Травма, повреждение
      80'
      Адаму получил повреждение в предыдущем эпизоде, столкнувшись с Адрианом. Вышли на поле медики. Вратарь "Ливерпуля", пользуясь моментом, тоже обратился за помощью, так как и ему досталось больно.
    • Угловой
      79'
      В контратаке "быки" сумели заработать угловой на левом фланге. т флажка последовала подача во вратарскую площадь, но там Адриан сумел сработать на выходе кулаками.
    • 78'
      Диас теперь смещался с левого фланга в центр, но невовремя поскользнулся, из-за чего игровой снаряд был потерян.
    • 77'
      Салах с правого фланга смещался вдоль линии штрафной площади, ища возможность для удара, но сумели заблокировать его соперники.
    • Замена
      76'
      Замена в составе "Ред Булл Зальцбурга": вместо Роко Шимича на поле вышел Диджон Камери.
    • Опасный момент
      75'
      Салах на скорости ворвался на правый край штрафной площади. В борьбе с защитником от пробивал с острого угла, стараясь попасть между ног Мантлу, но вратарь не позволил себе обеднеть на 50 копеек.
    • 74'
      В контратаке Адаму сумел пробить с линии штрафной площади в борьбе с Александером-Арнольдом, но высоковато мяч полетел после этого выстрела.
    • 73'
      С левого фланга неудачная подача последовала от Робертсона в штрафную площадку - получится просто-таки подарок для Мантла с доставкой на дом.
    • 72'
      Хендерсон с правого фланга выполнил мягкий навес на Салаха, который принялся жонглировать мячом, но выйти на ударную позицию египтянину всё же не позволили.
    • Фол, нарушение
      71'
      Попытались огрызнуться контратакой "быки" с длинным забросом вперёд, но Шимичу удалось только нарушить правила против ван Дейка.
    • 70'
      Всячески стараются австрийцы сбивать игровой ритм. Всё сложнее и сложнее терпеть становится хозяевам поля под таким натиском.
    • 69'
      После массовых замен "Ливерпулю" удалось закрыть соперника на одной трети поля. Гол в ворота хозяев постепенно назревает.
    • 68'
      Александер-Арнольд выполнял диагональный навес со стандарта в центр штрафной площади, но борьба в воздухе была выиграна защитниками "Ред Булла".
    • Желтая карточка
      67'
      Шимич в глубине поля потерял позицию, из-за чего был вынужден откровенно хватать Салаха руками, что наказывается жёлтой карточкой.
    • 66'
      Длинный пас прошёл на правый фланг атаки на Салаха, который с трудом обработал сложный мяч и правой ногой простреливал на средней высоте, но попал в ближайшего защитника.
    • Опасный момент
      65'
      ОПАСНО! После передачи с левого края по воротам из пределов штрафной площади в касание удалось пробить Диасу с носка, но Мантл среагировал и ногой парировал мяч в сторону.
    • Угловой
      64'
      Угловой с левого фланга подали мерсисайдцы. В борьбе головой сумел пробить Фабиньо, но получилось несильно и неточно. Мантл не будет торопиться выбивать мяч ударом от ворот.
    • 63'
      Робертсон с левого фланга выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но там все возможные адресаты надёжно были прикрыты.
    • 62'
      Салах низом отдал пас на правый край штрафной площади на Фирмино, но тот снова проиграл единоборство, не сумев качественно распорядиться игровым снарядом.
    • Замена
      61'
      Массовая замена в составе "Ливерпуля": на поле появились ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Диас и Салах.
    • 60'
      Конате забросил мяч на правый край штрафной площади на Фирмино, но тот под прессингом Беду был вынужден сместиться на фланг, где даже аут не сумел заработать.
    • Угловой
      59'
      Угловой с левого фланга подали гости, но снова ничего опасного англичанам не удалось создать при помощи стандартного положения.
    • Опасный момент
      58'
      Эллиотт взял игру на себя, пробивая на исполнение в дальний угол, но Мантл в броске сумел выручить свою команду, после чего подстраховали и защитники.
    • 57'
      Пока что после перерыва "красные" строят свои атаки достаточно прямолинейно, поэтому у "быков" особых проблем с обороной не возникает.
    • 56'
      Ждём на поле Мохамеда Салаха. "Ливерпулю" нужен кто-то экстраординарный, чтобы спасти результат этой контрольной встречи.
    • 55'
      Мабайя по правому флангу ворвался в штрафную площадь соперника, после чего мягко подавал мяч на дальнюю штангу, но там борьба была выиграна защитниками австрийской команды.
    • 54'
      Дедич с дальней дистанции нанёс совершенно неподготовленный удар - мяч улетел высоко в небеса. После такой попытки можно только извиниться перед партнёрами по команде.
    • 53'
      При первой возможности "быки" мчатся в контратаку. Максимально заряжены сегодня на битву оба состава "Ред Булла".
    • Фол, нарушение
      52'
      Неподалёку от правого угла штрафной площади, ближе к центральной оси, штрафной удар заработали "красные". Эллиот пробивал над "стенкой", но высоковато мяч полетел над воротами.
    • Опасный момент
      51'
      Шимич ворвался на левый край штрафной площади гостей, подработал мяч под правую ногу и мощно пробивал, но мяч на себя сумел принять защитник.
    • 50'
      У "Ред Булла" в перерыве произошло сразу 9 замен. Фактически весь состав решил поменять в перерыве Маттиас Яйссле.
    • 49'
      Хозяева поля включили высокий командный прессинг на чужой половине поля, но едва не нарвались на разящую контратаку, но обошлось для них - мерсисайдцы немного перемудрили в своём контрвыпаде.
    • 48'
      "Ливерпуль" не стремится включать максимальные скорости с первых минут второго тайма. Дальний удар сейчас следовал по воротам от Мортона, но он получился несильным и неточным.
    • Замена
      47'
      Тройная замена произошла в перерыве в составе "Ливерпуля": вместо Джеймса Милнера, Наби Кейта и Дарвина Нуньеса на поле вышли Эндрю Робертсон, Тайлер Мортон и Роберто Фирмино.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Ред Булл" пока что обыгрывает "Ливерпуль" с минимальным счётом.
    • Офсайд
      45'
      Фернандо, наконец, сумел забить гол, но сделал это из более чем очевидного офсайда.
    • 45'
      Активный Мабайя с правого фланга пытался прострелить вдоль ворот, но слабовато получилось, что позволило Мантлю спокойной поймать мяч.
    • 44'
      Карвалью с дальней дистанции пробивал после скидки Эллиотта, но читалось это действие защитниками "быков", которые поставили блокшот.
    • Угловой
      43'
      Угловой на правом фланге заработали мерсисайдцы. Эллиотт выполнял подачу на ближнюю штангу, но там борьбу в воздухе выиграли австрийцы.
    • 42'
      Ещё одну контратаку "Зальцбурга" левым флангом разгонял Фернандо, но выполнил плохую подачу в центр - мяч свалился с ноги и улетел за пределы поля.
    • 41'
      Левым флангом контратаковали "быки", но этот выпад не получился опасным - мяч был упущен за лицевую линию.
    • 40'
      Бурно реагируют у кромки поля оба главных тренера на каждый игровой эпизод. По атмосфере этот товарищеский матч вполне походит на поединок Лиги чемпионов.
    • 39'
      Из глубины поля заброс в центр штрафной площади хозяев следовал на Нуньеса, но тот ничего не сумел поделать в силовой борьбе против двух фактурных защитников.
    • 38'
      Эллиотт с правого фланга сместился в центр и мощно пробивал с левой ноги по воротам с дальней дистанции, но очень высоко мяч у него полетел.
    • Опасный момент
      37'
      Мабайя на скорости ворвался на правый край штрафной площади соперника и мощно пробил низом - Мантл парировал мяч перед собой, но на подборе были только его защитники.
    • 36'
      За пределами поля большая группа запасных игроков "Ливерпуля" разминается. Замены, видимо, последуют уже перед началом второго тайма.
    • Угловой
      35'
      После розыгрыша углового Фернандо мощно пробивал по воротам с 20 метров, но мяч полетел высоко на трибуны. НИкак не может поправить прицел форвард "Ред Булла".
    • Опасный момент
      34'
      Шушич с дальней дистанции пробивал по воротам, метя с левого края в дальний угол - Адриан с трудом перевёл мяч в броске на угловой.
    • 33'
      Ликует на трибунах австрийская публика. Их команда пока что более чем солидно смотрится на фоне именитого соперника.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Бенджамин Сеско!!!
      Окафор с левого фланга в контратаке отдал точный пас в район 11-метровой отметки на Сеско, который чётко пробил в правый нижний угол ворот.
    • Опасный момент
      31'
      Кейта с левого края отпасовал в центр штрафной площади на Нуньеса, но два удара последнего были блокированы защитником.
    • 30'
      Повысился темп игры во второй половине первого тайма. Приятно, что обе команды стремятся играть здесь на победу.
    • Опасный момент
      29'
      ОПАСНО! Сеско по центральной оси ворвался в штрафную площадку "красных", финтами запутал защитника и пробил по воротам - Адриан парировал мяч на ногу Фернандо, но тот с линии вратарской площади умудрился двинуть мяч мимо практически пустых ворот.
    • Штанга
      28'
      ОПАСНО! Мабайя отпасовал на правый край штрафной площади, откуда он пробивал из-под защитника, но мяч, "облизнув" перекладину, вышел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      27'
      Атака хозяев поля развивалась при помощи заброса на правый фланг атаки, но там арбитры зафиксировали фол в атаке.
    • Фол, нарушение
      26'
      Фернандо в середине поля сумел зацепиться за мяч и заработать для своей команды штрафной удар. Не торопятся австрийцы возобновлять встречу.
    • Опасный момент
      25'
      Длинный заброс на правый край штрафной площади прошёл на Нуньеса, который мастерски обработал мяч, но при попытке улучшить позицию для удара мяч у него из-под ног в подкате сумел выбить защитник.
    • Судья
      24'
      Джонгс потерял мяч на подступах к чужой штрафной площади, после чего попытался схитрить и упал, но арбитр не купился на эту уловку, показав парню, что нужно подниматься и продолжать игру.
    • 23'
      Мабайя с дальней дистанции пробивал по воротам с ходу, но мяч свалился с ноги и полетел намного выше ворот.
    • 22'
      Продолжает у кромки поля активно жестикулировать Юрген Клопп, требуя от своих футболистов играть с максимальной концентрацией внимания.
    • Фол, нарушение
      21'
      Шушич в пылу борьбы наступил на ногу Кейта. Извинился нарушитель перед соперником и тот не стал держать на него зла.
    • 20'
      Нуньес с правого фланга вошёл с мячом в штрафную площадку, где пытался обыграть соперника один в один, но не преуспел в этом начинании.
    • 19'
      Всё в порядке с Фернандо - боль прошла, поэтому он сможет продолжать встречу. Но на всякий случай один из запасных игроков начал разогреваться за пределами поля.
    • Травма, повреждение
      18'
      Фернандо по левому флангу рвался в контратаку, но его без нарушения правил сумел остановить Мабайя. При этом нападающий "быков" получил повреждение. Впервые на поле появились медики.
    • 17'
      С дальней дистанции следовал удар по воротам "Зальцбурга", но не очень опасно получилось - Мантл легко забрал мяч в руки.
    • 16'
      Заметно, что футболисты австрийской команды очень жёстко идут в стыки. "Красные" побаиваются таких действий - никому не хочется получить травму перед стартом нового длинного сезона.
    • Фол, нарушение
      15'
      Опасно против Милнера в подкате играл Окафор. Вполне мог нарушитель получить здесь жёлтую карточку, но судья на первый раз решил ограничиться устным внушением.
    • Опасный момент
      14'
      Сеско обыграл соперника, ворвался на левый край штрафной площади гостей и пробивал по воротам с левой ноги - мяч полетел над ближней "девяткой".
    • 13'
      Хозяева поля запрессинговали соперников на чужой половине поля, но поторопился с ударом Фернандо, которого накрыли соперники.
    • 12'
      С левого фланга диагональная подача прошла в район 11-метровой отметки на Мабайя, но тот головой пробил слабовато - Мантл забрал мяч в руки.
    • Офсайд
      11'
      Фернандо в контратаке с центра поля вырывался на рандеву с Адрианом, но судьи зафиксировали положение "вне игры" у нападающего австрийской команды.
    • 10'
      Нуньес на скорости ворвался на левый край штрафной площади, где пытался убрать на замахе соперника, но трюк не прошёл.
    • Угловой
      9'
      С левого фланга угловой теперь был подан гостями на ближнюю штангу, но опять-таки без каких-либо дивидендов для атакующей стороны.
    • Угловой
      8'
      Первый угловой англичане заработали на правом фланге. От флажка последовал розыгрыш мяча накоротке, после чего пошла подача в центр, но зальцбургские защитники отбились.
    • 7'
      "Быки" работают в среднем командном прессинге, затрудняя соперникам начало их позиционных атак. Преимущественно флангами стремится обострять игру команда Юргена Клоппа, но пока безуспешно.
    • 6'
      Пока что оба вратаря остаются без работы. Основная борьба идёт в средней зоне с небольшим преимуществом "красных".
    • 5'
      Практически до отказа заполнены трибуны "Ред Булл Арены". Можно увидеть здесь и фанатов "Ливерпуля", которые поддерживают своих любимцев даже в товарищеских поединках, потешествуя по миру.
    • 4'
      Юрген Клопп уже активно ведёт себя у кромки поля, что даёт понят, что этот контрольный поединок является очень важным с точки зрения подготовки для мерсисайдцев.
    • Желтая карточка
      3'
      Ван дер Бремпт грубовато на чужой половине поля опрокинул соперника, за что был наказан жёлтой карточкой. Нечасто в товарищеском матче можно увидеть предупреждение на первых минутах.
    • 2'
      Встреча началась в посредственном темпе. Ни одна из команд не взяла с места в карьер, предпочитая для начала присмотреться к сопернику.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором австрийский "Ред Булл Зальцбург" сыграет дома с английским "Ливерпулем".
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
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