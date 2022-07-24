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Аргентина: Лига професьональ

2022
Индепендьенте Авельянеда
0:1
Второй тайм: 85'
Атлетико Тукуман
0'
0:1
1' Гол
Augusto Lotti
31' Желтая карточка
Sergio Barreto
49' Желтая карточка
Ramiro Ruiz
62' Желтая карточка
Guillermo Acosta
75' Желтая карточка
Элисальде Эдгар

Ход матча

1'
0:1
Augusto Lotti
(Ramiro Ruiz)
31'
Sergio Barreto
 
49'
 
Ramiro Ruiz
62'
 
Guillermo Acosta
68'
 
Ромеро Гастон
Ди Франко Франсиско
69'
Alan Sonora
Gabriel Hachen
 
69'
Enzo Franco
Sergio Barreto
 
75'
 
Cristian Menendez
Ramiro Ruiz
75'
 
Maestro Puch Ignacio
Augusto Lotti
75'
Элисальде Эдгар
 
76'
Касарес Хуан
Rodrigo Marquez
 
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Атлетико Тукуман
34.23
5.78
2.92
Все Коэффициенты
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
2
Joaquin
Laso
4
Элисальде
Эдгар
23
Марконе
Иван
14
Lucas
Gonzalez
20
Rodrigo
Marquez
27
Tomas
Pozzo
19
Gabriel
Hachen
48
Santiago
Ayala
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
15
Ди
Франко
Франсиско
22
Joaquin
Pereyra1
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:1
КС
1:1
КС
1:0
С
0:1
С
4:2
С
0:2
К
1:2
КС
2:0
КС
1:0
ТМК
0:0
П
0:2
ПБ
1:3
ПБ
2:1
ПА
3:1
ПА
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 0.3
Lucas Daniel Romero 2 0.2
Виго Алекс 1 0.1
Leandro Miguel Fernandez 1 (1) 0.1
Lucas Rodriguez I 1 0.1
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 (1) 0.3
Augusto Lotti 2 0.2
Ramiro Ruiz 2 0.2
Cristian Menendez 1 0.1
Manuel Capasso 1 0.1
Maestro Puch Ignacio 1 0.1
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 5 0
Lucas Rodriguez I 5 0
Sergio Barreto 4 0
Виго Алекс 4 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Марконе Иван 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 5 0
Bruno Felix Bianchi 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Ramiro Ruiz 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Martin Garay 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Nicolas Thaller 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3
Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1
Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 1:0 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
7. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
8. Химнасия Ла-Плата 9 4 3 2 9 - 6 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
12. Ривер Плейт 9 3 3 3 12 - 10 12
13. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
14. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
15. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
16. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
17. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
18. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
19. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
20. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
21. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
22. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
23. Индепендьенте Авельянеда 0:1 10 2 2 6 8 - 14 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
25. Тальерес Кордоба 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 1:0 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
15. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
16. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
17. Индепендьенте Авельянеда 0:1 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
20. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
21. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
22. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
25. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
26. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
27. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 1:0 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
19. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
20. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
22. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 0:1 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Серхио Баррето получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    УДАЛЕНИЕ! - Серхио Баррето увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Аугусто Лотти бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Индепендьенте Авельянеда
    Ничья
    Атлетико Тукуман
    34.23
    5.78
    2.92
    Все Коэффициенты
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