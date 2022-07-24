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Аргентина: Лига професьональ

2022
Индепендьенте Авельянеда
0:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
0:1
1' Гол
Augusto Lotti
31' Желтая карточка
Sergio Barreto
49' Желтая карточка
Ramiro Ruiz
62' Желтая карточка
Guillermo Acosta
78' Желтая карточка
Элисальде Эдгар
90'+5
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
2
Joaquin
Laso
4
Элисальде
Эдгар
23
Марконе
Иван
14
Lucas
Gonzalez
20
Rodrigo
Marquez
27
Tomas
Pozzo
19
Gabriel
Hachen
48
Santiago
Ayala
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
15
Ди
Франко
Франсиско
22
Joaquin
Pereyra1
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:1
КС
1:1
КС
1:0
С
0:1
С
4:2
С
0:2
К
1:2
КС
2:0
КС
1:0
ТМК
0:0
П
0:2
ПБ
1:3
ПБ
2:1
ПА
3:1
ПА
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 0.3
Lucas Daniel Romero 2 0.2
Виго Алекс 1 0.1
Leandro Miguel Fernandez 1 (1) 0.1
Lucas Rodriguez I 1 0.1
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 (1) 0.3
Augusto Lotti 2 0.2
Ramiro Ruiz 2 0.2
Cristian Menendez 1 0.1
Manuel Capasso 1 0.1
Maestro Puch Ignacio 1 0.1
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 5 0
Lucas Rodriguez I 5 0
Sergio Barreto 4 0
Виго Алекс 4 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Марконе Иван 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 5 0
Bruno Felix Bianchi 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Ramiro Ruiz 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Martin Garay 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Nicolas Thaller 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
67%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
67%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3
Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1
Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Платенсе 0:3 10 4 5 1 11 - 8 17
5. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
7. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
8. Химнасия Ла-Плата 9 4 3 2 9 - 6 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
12. Ривер Плейт 9 3 3 3 12 - 10 12
13. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
14. Тигре 3:0 10 3 3 4 14 - 14 12
15. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
16. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
17. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
18. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
19. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
20. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
21. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
22. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
23. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
25. Тальерес Кордоба 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
10. Атлетико Платенсе 0:3 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Тигре 3:0 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
18. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
19. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
20. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
21. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
22. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
25. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
26. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
27. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Атлетико Платенсе 0:3 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
9. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Тигре 3:0 5 1 1 3 7 - 10 4
19. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
20. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
22. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
23. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
24. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
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