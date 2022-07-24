0:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолAugusto Lotti
31' Желтая карточкаSergio Barreto
49' Желтая карточкаRamiro Ruiz
62' Желтая карточкаGuillermo Acosta
78' Желтая карточкаЭлисальде Эдгар
90'+5
Ход матча
1'
0:1
31'
49'
62'
78'
28
Виго
Алекс
23
Марконе
Иван
27
Tomas
Pozzo
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
12
Ciro
Rius
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas PozzoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan Sonora
-
-
-
39 Ramiro Lobo
-
37 Sergio Ortiz
-
-
46 Enzo Franco
-
Главный тренер: Claudio Graf
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|3
|0.3
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.2
|Виго Алекс
|1
|0.1
|Leandro Miguel Fernandez
|1 (1)
|0.1
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.1
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|3 (1)
|0.3
|Augusto Lotti
|2
|0.2
|Ramiro Ruiz
|2
|0.2
|Cristian Menendez
|1
|0.1
|Manuel Capasso
|1
|0.1
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.1
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|5
|0
|Lucas Rodriguez I
|5
|0
|Sergio Barreto
|4
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Martin Garay
|2
|0
|Joaquin Pereyra1
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
67%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
67%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3
Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1
Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:3
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|5.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|7.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|12.
|Ривер Плейт
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|14.
|Тигре
|3:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|16.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|17.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|19.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|20.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|21.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|25.
|Тальерес Кордоба
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Атлетико Платенсе
|0:3
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Тигре
|3:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|18.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|20.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|22.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|23.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:3
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Тигре
|3:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|20.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|23.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес