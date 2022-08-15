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Турция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Коньяспор
0:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
58' Желтая карточка
Кальво Франсиско
62' Желтая карточка
Текдемир Махмут
73' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
73' Желтая карточка
Билья Лукас
90'+5
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
77
Михаляк
Конрад
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
7
Бютюки
Зюмер
8
Рахманович
Амер
9
Демир
Мухаммет
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
5
Дуарте
Леонардо
6
Епуряну
Александр
60
Лима
Лукас
8
Алексич
Даниел
55
Ндайишимийе
Юссуф
21
Текдемир
Махмут
23
Тюрюдж
Дениз
18
Шиш
Патрик
11
Шуиар
Мунир
Коньяспор
4-4-2
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Коньяспор
Истанбул Башакшехир

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

17 матчей

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
2:1
К
0:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
4:0
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 1 0.5
Алексич Даниел 1 0.5
Шуиар Мунир 1 0.5
Тюрюдж Дениз 1 (1) 0.5
Кайсара Жуниор 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 2 0
Билья Лукас 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0
БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1
Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адана Демирспор 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Трабзонспор 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Истанбул Башакшехир 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Бешикташ 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Аланьяспор 2 1 1 0 7 - 5 4
6. Газиантеп 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Кайсериспор 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Антальяспор 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Гиресунспор 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Галатасарай 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Коньяспор 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Умраниеспор 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Фенербахче 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Анкарагюджю 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сивасспор 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Хатайспор 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фатих Карагюмрюк 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Истанбулспор 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Касымпаша 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Адана Демирспор 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Бешикташ 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Газиантеп 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Трабзонспор 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Кайсериспор 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Аланьяспор 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Сивасспор 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Анкарагюджю 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Фенербахче 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Касымпаша 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гиресунспор 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Умраниеспор 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Галатасарай 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Антальяспор 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Фатих Карагюмрюк 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Истанбулспор 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Трабзонспор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Галатасарай 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Антальяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Адана Демирспор 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Гиресунспор 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Умраниеспор 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Газиантеп 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Бешикташ 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Истанбул Башакшехир 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фенербахче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фатих Карагюмрюк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Анкарагюджю 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Хатайспор 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Истанбулспор 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Касымпаша 1 0 0 1 0 - 4 0
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    • Второй тайм начался
      46'
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
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