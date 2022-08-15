Стадион: Конья Бююкшехир
0:0
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаКальво Франсиско
62' Желтая карточкаТекдемир Махмут
73' Желтая карточкаШахинер Омер Али
73' Желтая карточкаБилья Лукас
90'+5
Ход матча
58'
62'
73'
73'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
22
Огюз
Ахмет
14
Дикмен
Сонер
60
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
18
Шиш
Патрик
11
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
-
11 Шуиар МунирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Emre Belozoglu
История личных встреч
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|1
|0.5
|Алексич Даниел
|1
|0.5
|Шуиар Мунир
|1
|0.5
|Тюрюдж Дениз
|1 (1)
|0.5
|Кайсара Жуниор
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальво Франсиско
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Текдемир Махмут
|2
|0
|Билья Лукас
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0
БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1
Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Адана Демирспор
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Трабзонспор
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Истанбул Башакшехир
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Бешикташ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Аланьяспор
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|6.
|Газиантеп
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кайсериспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Антальяспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Гиресунспор
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Коньяспор
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Умраниеспор
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Фенербахче
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Анкарагюджю
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Сивасспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Хатайспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Истанбулспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Касымпаша
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Адана Демирспор
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Газиантеп
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Кайсериспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Аланьяспор
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Сивасспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Анкарагюджю
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Фенербахче
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Касымпаша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хатайспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гиресунспор
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Умраниеспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Антальяспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Истанбулспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Антальяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Адана Демирспор
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Гиресунспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Умраниеспор
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Газиантеп
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Бешикташ
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Анкарагюджю
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Хатайспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Истанбулспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Касымпаша
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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