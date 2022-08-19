Стадион: Гроупама Арена
Ход матча
3'
39'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
35
Риу
Реми
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
24
Лепнан
Йоанн
20
Тете
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
39
Ларуси
Яссер
25
Бальде
Мама
9
Угбо
Ике
- Основной состав
-
35 Риу РемиВратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
37 Нджо ЭрикЗащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мазу ДерекПолузащитник
-
27 Донг КильянНападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лион
Труа
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|2 (1)
|1
|Тете
|1
|0.5
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|1
|0.33
|Тардьё Флориан
|1 (1)
|0.33
|Бруус Андреас
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|0
|1
|Ляказетт Александр
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Н'Гессан Куаме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0
Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0
Труа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0
Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Лион
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Осер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Труа
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Труа
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Труа
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Лион
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Лион 1:1 Труа
Исход игры
Лион
97.4% (112)
Ничья
1.7% (2)
Труа
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.13% (33)
Меньше
68.87% (73)
Обе команды забьют
Да
21.7% (23)
Нет
78.3% (83)
Популярный счёт
2:0 Лион
54.8% (63)
3:1 Лион
13% (15)
3:0 Лион
8.7% (10)
1:0 Лион
7.8% (9)
2:1 Лион
3.5% (4)
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