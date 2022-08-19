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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Лион
1:1
Перерыв
Труа
0'
1:0
3' Гол
Ляказетт Александр
1:1
39' Пенальти
Тардьё Флориан

Ход матча

3'
Ляказетт Александр
1:0
39'
1:1
Тардьё Флориан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 115
Лион 97.4% (112)
X 1.7% (2)
Труа 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Труа
10.00
6.40
9.50
Все Коэффициенты
Новости
35
Риу
Реми
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
10
Пакета
Лукас
24
Лепнан
Йоанн
88
Толиссо
Корентен
20
Тете
91
Ляказетт
Александр
7
Токо-Экамби
Карл
30
Галлон
Готье
4
Палмер-Браун
Эрик
23
Рами
Адиль
17
Сальмье
Йоанн
3
Бальде
Тьерно
39
Ларуси
Яссер
29
Одоберт
Уилсон
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
25
Бальде
Мама
9
Угбо
Ике
Лион
4-3-3
Труа
5-4-1

История личных встреч

Лион
Труа

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:5
Л1
4:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
1:2
Л1
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 2 (1) 1
Тете 1 0.5
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 1 0.33
Тардьё Флориан 1 (1) 0.33
Бруус Андреас 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 0 1
Ляказетт Александр 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тардьё Флориан 1 0
Н'Гессан Куаме 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0
Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0
Труа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0
Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Тулуза Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Лион 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
10. Клермон Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Анже Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Ницца Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18. Осер Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Труа 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Реймс Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Труа 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Труа 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Лион 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лион: 69%, Труа: 31%.
  • 47'
    Лион пытается что-то создать.
  • 47'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 46'
    Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Труа контролирует мяч.
  • 45'
    Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 68%, Труа: 32%.
  • 45'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Лион пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      44'
      Мало Густо возвращается на поле.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      43'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мало Густо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      43'
      Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      42'
      Одоберт Уилсон из команды Труа опасно и грубо сыграл. Мало Густо пострадал.
    • 42'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      42'
      Пакета Лукас из команды Лион подал угловой справа.
    • 42'
      Оооо... вот это был удар! Ляказетт Александр должен был забить с этой позиции.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      41'
      Johann Lepenant из команды Лион опасно и грубо сыграл. Н'Гессан Куаме пострадал.
    • 41'
      Рами Адиль выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
    • 41'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      40'
      Тьерно Бальде возвращается на поле.
    • 40'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 67%, Труа: 33%.
    • 39'
      Команда Труа сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      39'
      'Г О О О О О Л - Тардьё Флориан из команды Труа забивает с пенальти! Он пробил правой. Реми Риу был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тьерно Бальде получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      37'
      Тьерно Бальде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      37'
      ПЕНАЛЬТИ - Тальяфико Николас из команды Лион привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тьерно Бальде.
    • 36'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Труа поставил подножку. Пострадал Мало Густо
    • 35'
      Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Труа контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 67%, Труа: 33%.
    • 34'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Мендес Тьяго выиграл воздушное противоборство у Угбо Ике.
    • 33'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Лион пытается что-то создать.
    • 33'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Лион пытается что-то создать.
    • 32'
      Лион контролирует мяч.
    • 31'
      Труа контролирует мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 31'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      30'
      Пакета Лукас наказан за толчок Одоберт Уилсон
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 66%, Труа: 34%.
    • 29'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 27'
      Н'Гессан Куаме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Угбо Ике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      27'
      Тардьё Флориан из команды Труа подал угловой справа.
    • 26'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Труа пытается что-то создать.
    • 25'
      Лион контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Труа: 35%.
    • 25'
      Лион контролирует мяч.
    • 24'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      24'
      Тальяфико Николас наказан за толчок Одоберт Уилсон
    • 24'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 23'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      23'
      Угбо Ике из команды Труа в офсайде
    • 22'
      Тьерно Бальде из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 22'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Труа пытается что-то создать.
    • 21'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 21'
      Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Труа: 35%.
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 19'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Труа начинает контратаку
    • 19'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 18'
      Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Рами Адиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Лион пытается что-то создать.
    • 17'
      Лион контролирует мяч.
    • 17'
      Риу Реми из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Риу Реми из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      16'
      Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Тальяфико Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Труа пытается что-то создать.
    • 15'
      Тьерно Бальде выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 71%, Труа: 29%.
    • 15'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Труа пытается что-то создать.
    • 14'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Лион пытается что-то создать.
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 11'
      Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 56%, Труа: 44%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Тьерно Бальде наказан за толчок Тальяфико Николас
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Johann Lepenant из команды Лион поставил подножку. Пострадал Угбо Ике
    • 9'
      Труа контролирует мяч.
    • 8'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Лион пытается что-то создать.
    • 7'
      Лион контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 7'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Johann Lepenant из команды Лион поставил подножку. Пострадал Тьерно Бальде
    • 6'
      Лион пытается что-то создать.
    • 5'
      Лион контролирует мяч.
    • 5'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 42%, Труа: 58%.
    • 5'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Труа пытается что-то создать.
    • Офсайд
      4'
      Угбо Ике из команды Труа в офсайде
    • 4'
      Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Ляказетт Александр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 3'
      Рами Адиль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 3'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Мендес Тьяго выиграл воздушное противоборство у Угбо Ике.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сальмье Йоанн
    • 1'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Лион 97.4% (112)
    X 1.7% (2)
    Труа 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Труа
    10.00
    6.40
    9.50
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    Прогнозы на матч Лион 1:1 Труа

    Исход игры
    Лион
    97.4% (112)
    Ничья
    1.7% (2)
    Труа
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.13% (33)
    Меньше
    68.87% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    21.7% (23)
    Нет
    78.3% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Лион
    54.8% (63)
    3:1 Лион
    13% (15)
    3:0 Лион
    8.7% (10)
    1:0 Лион
    7.8% (9)
    2:1 Лион
    3.5% (4)
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