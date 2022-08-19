Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Удар от ворот произведет Лион

46' Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Мало Густо возвращается на поле.

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Мало Густо получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Оооо... вот это был удар! Ляказетт Александр должен был забить с этой позиции.

42' Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Тьерно Бальде возвращается на поле.

39' Команда Труа сравняла счет! Игра продолжается!

39' 'Г О О О О О Л - Тардьё Флориан из команды Труа забивает с пенальти! Он пробил правой. Реми Риу был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Тьерно Бальде получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Тьерно Бальде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Лион

30' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Лион

27' Н'Гессан Куаме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Угбо Ике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Труа

23' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Тьерно Бальде из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Труа

21' Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Яссер Ларуси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Тьерно Бальде выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл

15' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.

10' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Тьерно Бальде наказан за толчок Тальяфико Николас

7' Удар от ворот произведет Лион

7' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Судья сигнализирует, что Johann Lepenant из команды Лион поставил подножку. Пострадал Тьерно Бальде

5' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Ляказетт Александр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

3' Рами Адиль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

3' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Труа начинает с центра поля