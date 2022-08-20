Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Марсель

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лафон Альбан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Жерсон Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Нант

43' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Удар от ворот произведет Нант

42' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Нант

40' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Нант

37' Санчес Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Клосс Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

34' Жерсон Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Марсель

32' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Нант

29' М'Бемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновлен

28' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ох, нехорошо это выглядит. Жиротто Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Жерсон Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Жерсон Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Фабио да Сильва пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

19' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Тавареш Нуну из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Нант

16' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Марсель

14' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Нант

13' Жерсон Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Марсель

12' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Жерсон Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Жиго Самуэль нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

7' Верету Жордан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Нант

6' Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Санчес Алексис из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Верету Жордан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

5' Хорошую попытку сделал Клосс Жонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Верету Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Нант начинает с центра поля