Стадион: Велодром
0'
55' Желтая карточкаРонжье Валентин
59' Желтая карточкаГессан Эванн
60' Желтая карточкаЖиго Самуэль
1:0
70' ГолМ'Бемба Шансель
76' Вторая желтая карточкаЖиго Самуэль
76' Желтая карточкаПау Лопес
1:1
78' ПенальтиБлас Людовик
2:1
82' Гол в свои воротаПаллуа Николя
90' Желтая карточкаВерету Жордан
90'+5
Ход матча
55'
59'
60'
70'
1:0
76'
76'
78'
1:1
82'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
16
Пау
Лопес
30
Тавареш
Нуну
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Суарес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
19 Аши МохамедПолузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
-
22 Манвелян ГорПолузащитник
- Нападающий
-
55 Abdoul Bamba
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Нант
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|2
|0.67
|Тавареш Нуну
|2
|0.67
|М'Бемба Шансель
|1
|0.33
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Клосс Жонатан
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|1
|0.33
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.33
|Жиротто Андрей
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|2
|1
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Игорь Тудор
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1
Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4
Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1
Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|4.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Осер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Монпелье
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Тулуза
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Клермон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аяччо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Марсель 2:1 Нант
Исход игры
Марсель
97.3% (107)
Ничья
2.7% (3)
Нант
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.88% (63)
Меньше
41.12% (44)
Обе команды забьют
Да
58.88% (63)
Нет
41.12% (44)
Популярный счёт
2:1 Марсель
44.5% (49)
1:0 Марсель
20.9% (23)
2:0 Марсель
18.2% (20)
3:1 Марсель
7.3% (8)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:2 Марсель
1.8% (2)
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