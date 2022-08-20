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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Марсель
2:1
Конец матча
Нант
0'
55' Желтая карточка
Ронжье Валентин
59' Желтая карточка
Гессан Эванн
60' Желтая карточка
Жиго Самуэль
1:0
70' Гол
М'Бемба Шансель
76' Вторая желтая карточка
Жиго Самуэль
76' Желтая карточка
Пау Лопес
1:1
78' Пенальти
Блас Людовик
2:1
82' Гол в свои ворота
Паллуа Николя
90' Желтая карточка
Верету Жордан
90'+5

Ход матча

54'
Суарес Луис
Жерсон Сантос
 
55'
Ронжье Валентин
 
59'
 
Гессан Эванн
60'
Жиго Самуэль
 
62'
 
Мохамед Мостафа
Гессан Эванн
62'
 
Аппиа Деннис
Фабио да Сильва
65'
Колашинац Сеад
Балерди Леонардо
 
65'
Юндер Дженгиз
Санчес Алексис
 
65'
Пайе Димитри
Гендузи Маттео
 
70'
М'Бемба Шансель
1:0
76'
Жиго Самуэль
 
76'
Пау Лопес
 
78'
1:1
Блас Людовик
82'
Паллуа Николя
2:1
83'
Чалета-Цар Дуе
Юндер Дженгиз
 
87'
 
Коко Маркус
Жиротто Андрей
87'
 
Дусе Лоанн
Чиривелья Педро
90'
Верету Жордан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 110
Марсель 97.3% (107)
X 2.7% (3)
Нант 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
16
Пау
Лопес
99
М'Бемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
8
Жерсон
Сантос
6
Гендузи
Маттео
70
Санчес
Алексис
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
8
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
7
Гессан
Эванн
27
Саймон
Мозес
Марсель
3-4-2-1
Нант
3-5-2

История личных встреч

Марсель
Нант

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:2
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 2 0.67
Тавареш Нуну 2 0.67
М'Бемба Шансель 1 0.33
Бакамбу Седрик 0 0
Клосс Жонатан 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 1 0.33
Блас Людовик 1 (1) 0.33
Жиротто Андрей 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 2 1
Ронжье Валентин 2 0
Игорь Тудор 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Пау Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1
Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4
Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1
Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Тулуза Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
10. Клермон Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Анже Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Ницца Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18. Осер Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Реймс Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
3. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • 94'
    Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Аппиа Деннис успешно блокирует удар.
  • 92'
    Тавареш Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Тавареш Нуну из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    92'
    Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Марсель 97.3% (107)
    X 2.7% (3)
    Нант 0% (0)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Марсель 2:1 Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель 2:1 Нант

    Исход игры
    Марсель
    97.3% (107)
    Ничья
    2.7% (3)
    Нант
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.88% (63)
    Меньше
    41.12% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    58.88% (63)
    Нет
    41.12% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    44.5% (49)
    1:0 Марсель
    20.9% (23)
    2:0 Марсель
    18.2% (20)
    3:1 Марсель
    7.3% (8)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:2 Марсель
    1.8% (2)
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