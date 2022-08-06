Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Владение мячом
14
Кяйт
Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
-
27 Дониса ЖулиоНападающий
-
14 Гарита ПолНападающий
-
-
-
Главный тренер: Constantin Schumacher
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Арджеш
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ионицэ Александру II
|1
|0.5
|Кяйт Маттиас
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Isfan
|2
|1
|Гарита Пол
|1
|0.5
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нжик Тони
|1
|0
|Тофан Костинел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1
ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1
Арджеш
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0
Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арджеш
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Рапид Бухарест
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Арджеш
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Рапид Бухарест
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Рапид Бухарест
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Арджеш
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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