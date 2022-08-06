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Румыния: Суперлига


Стадион:
Рапид Бухарест
0:0
Первый тайм: 21'
Арджеш
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Арджеш
1.77
3.44
8.00
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
13
Мораис
Жуниор
II
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
3
Штефан
Флорин
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
23
Мариус
Марсел
Константин
16
Вианна
Фабио
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
70
Яколиш
Антонио
10
Калкан
Андреас
24
Бертран
Дориан
11
Alexandru
Isfan
Рапид Бухарест
Арджеш

История личных встреч

Рапид Бухарест
Арджеш

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛIГЛ
1:2
ЛI
0:2
ДА
1:0
ДА
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ионицэ Александру II 1 0.5
Кяйт Маттиас 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 2 1
Гарита Пол 1 0.5
Мариус Марсел Константин 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нжик Тони 1 0
Тофан Костинел 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1
ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1
Арджеш
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0
Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арджеш 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Рапид Бухарест 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
6. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Университатя 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Арджеш 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Рапид Бухарест 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя Крайова 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Рапид Бухарест 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Арджеш 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    Арджеш
    1.77
    3.44
    8.00
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