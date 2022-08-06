Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Andrei Prepelita сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Antonio Sefer получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Antonio Sefer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Alexandru Isfan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

84' Гарита Пол наказан за толчок Florin Stefan

83' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Арджеш

81' Вианна Фабио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Григоре Драгош удален с поля!

78' Удар от ворот произведет Арджеш

77' Тактическая замена. Яколиш Антонио уходит с поля и его заменяет Enzo Celestine

74' Альсё Бриан из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Удар от ворот произведет Арджеш

73' Дуганджич Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Чобану Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Турда Григоре получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Florin Stefan возвращается на поле.

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Florin Stefan получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Джейсон Папо сделал ключевой пас для гола!

64' Florin Stefan сделал результативную передачу.

64' Г О О О О Л - Antonio Sefer забивает с левой ноги!

64' Florin Stefan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Арджеш

60' Тактическая замена. Tony Njike уходит с поля и его заменяет Альсё Бриан

60' Тактическая замена. Ионицэ Александру II уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

59' Бертран Дориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Alexandru Isfan нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

58' Тофан Костинел из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Рапид Бухарест отменен из-за положения "вне игры".

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

56' Костаче Ионуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Florin Stefan из команды Рапид Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

55' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

55' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Арджеш

52' Мораис Жуниор II не смог попасть в створ ударом издали

51' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Арджеш

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля