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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Рапид Бухарест
2:1
Конец матча
Арджеш
0'
23' Желтая карточка
Штефан Флорин
34' Желтая карточка
Тофан Костинел
1:0
45' Гол
Antonio Sefer
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Дуганджич Марко
2:0
64' Гол
Antonio Sefer
79' Красная карточка
Григоре Драгош
89' Желтая карточка
Препелицэ Андрей
2:1
90' Гол в свои ворота
Кяйт Маттиас
90'+5
31
Молдован
Хорациу
13
Мораис
Жуниор
II
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
3
Штефан
Флорин
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
23
Мариус
Марсел
Константин
16
Вианна
Фабио
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
70
Яколиш
Антонио
10
Калкан
Андреас
24
Бертран
Дориан
11
Alexandru
Isfan
Рапид Бухарест
Арджеш

История личных встреч

Рапид Бухарест
Арджеш

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛIГЛ
1:2
ЛI
0:2
ДА
1:0
ДА
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 2 1
Ионицэ Александру II 1 0.5
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 2 1
Гарита Пол 1 0.5
Мариус Марсел Константин 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 1 1
Кяйт Маттиас 1 0
Штефан Флорин 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Нжик Тони 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1
ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1
Арджеш
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0
Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Арджеш 2 1 0 1 4 - 3 3
6. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Университатя 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
10. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя Крайова 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 94'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сэпунару Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    93'
    Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Кяйт Маттиас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 92'
    Гарита Пол нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    92'
    Horatiu Razvan Covaci из команды Арджеш подал угловой справа.
  • 91'
    Сэпунару Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Alexandru Isfan из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Арджеш контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Рапид Бухарест: 51%, Арджеш: 49%.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Тактическая замена. Меца Давид уходит с поля и его заменяет Horatiu Razvan Covaci
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Alexandru Isfan из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Джейсон Папо
    • 89'
      Якоб Паул из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Рефери не любит споров - именно за это Andrei Prepelita сейчас получил желтую
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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