Стадион: Stadionul Sepsi
Ход матча
25'
Владение мячом
13
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
24 Denis Renta
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
УТА Арад
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|1
|0.5
|Аганович Аднан
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рондон Марио
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|2
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Эрико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0
Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0
УТА Арад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1
УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Сепси
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|УТА Арад
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сепси
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|УТА Арад
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Сепси
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|УТА Арад
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров