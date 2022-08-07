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Румыния: Суперлига


Стадион:
Сепси
0:0
Перерыв
УТА Арад
0'
25' Желтая карточка
Батха Идриз

Ход матча

25'
 
Батха Идриз

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
УТА Арад
1.85
3.54
5.30
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
45
Чоботарю
Денис
20
Думитреску
Андрес
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
29
Домашкан
Виталий
9
Тудорие
Александру
8
Георге
Ион
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
6
Киндриш
Андрей
4
Бенга
Александру
3
Добреску
Михай
5
Каскини
Баутиста
19
Батха
Идриз
70
Штяу
Раул
8
Матей
Флорентин
7
Отеле
Филип
17
Постолаки
Вирджилиу
Сепси
УТА Арад

История личных встреч

Сепси
УТА Арад

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 1 0.5
Аганович Аднан 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рондон Марио 1 0
Матей Космин 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Паун Николае 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 2 0
Бенга Александру 1 0
Матей Флорентин 1 0
Эрико 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0
Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0
УТА Арад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1
УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Арджеш 2 1 0 1 4 - 3 3
6. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Сепси 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
14. УТА Арад 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Университатя 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сепси 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
11. УТА Арад 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя Крайова 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Сепси 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. УТА Арад 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Сепси имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Сепси: 70%, УТА Арад: 30%.
  • 48'
    Батха Идриз из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сепси пробьет пенальти!
  • 48'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 46'
      Киндриш Андрей из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 46'
      Киндриш Андрей из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 45'
      Батха Идриз из команды УТА Арад наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 45'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 45'
      Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    УТА Арад
    1.85
    3.54
    5.30
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    Где смотреть матч Сепси 0:0 УТА Арад онлайн

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    Сепси
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