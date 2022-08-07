VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Вукчевич Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Вукчевич Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Постолаки Вирджилиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

34' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матей Космин из команды Сепси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Родригес Хонатан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Батха Идриз получил желтую карточку от судьи

24' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Mihai Dobrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

22' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Родригес Хонатан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Mihai Dobrescu из команды УТА Арад в офсайде

17' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Думитреску Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Ох, нехорошо это выглядит. Вукчевич Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Думитреску Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Вукчевич Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Mihai Dobrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

13' Родригес Хонатан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Mihai Dobrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Сепси

5' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матей Флорентин пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

2' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хорошую попытку сделал Постолаки Вирджилиу . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола