Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Бэрбуц Кристиан получил желтую карточку от судьи

89' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Паун Николае из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Бэрбуц Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Батха Идриз получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Батха Идриз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Глупую желтую получил Каскини Баутиста за то, что отбил ногой мяч после свистка

82' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Исак Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Аганович Аднан пробил со штрафного прямо в стенку

79' Mihai Dobrescu получает вторую желтую карточку. Удаление.

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Киндриш Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Батха Идриз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

71' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

69' Ходжалари Эрион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Ниняй Бранислав получил желтую карточку от судьи

67' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Вукчевич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Тактическая замена. Матей Флорентин уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

64' Удар от ворот произведет Сепси

63' Жобелло Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Домашкан Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ходжалари Эрион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Георге Ион из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Mihai Dobrescu получил желтую карточку от судьи

58' Безумный фол. Mihai Dobrescu грубо играет против соперника. Пострадал Домашкан Виталий

58' Ходжалари Эрион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Вукчевич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Mihai Dobrescu успешно блокирует удар.

55' Георге Ион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

52' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

51' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сепси пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Постолаки Вирджилиу нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

47' Матей Флорентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля