Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Andreas Mihaiu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

92' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Андрей Шербан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Близко! Попадюк Дору нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

89' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Болдор Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Шамед Нассер уходит с поля и его заменяет Andreas Mihaiu

83' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште разыграл угловой с правого угла.

82' Шанс! Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште пробил головой, но мимо

82' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

81' Петрила Клаудиу решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' УДАЛЕНИЕ! - Габриэл Дебелюх удален за серьёзный фол

79' КАРТОЧКА! - Рассмотрев ситуацию, судья решает показать карточку Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж

78' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

77' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште заходит слишком далеко, он валит Габриэл Дебелюх.

76' Хорошую попытку сделал Пассалья Хуан Пабло . Удар в створ, но вратарь начеку

75' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Тактическая замена. Adrian Ionita уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

74' Тактическая замена. Бетанкор Хефте уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх

71' Браун Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Болдор Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Купер Годберг получил желтую карточку от судьи

70' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' УДАЛЕНИЕ! - Дан Петреску удален за устное оскорбление в адрес судьи

68' КАРТОЧКА! - После просмотра видео, судья подтвердил карточку, которую получил Emmanuel Yeboah из команды ЧФР Клуж

67' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

66' УДАЛЕНИЕ! - Emmanuel Yeboah удален за серьёзный фол

64' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

64' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Купер Годберг

58' Шамед Нассер не смог попасть в створ ударом издали

57' Колингер Денис наказан за толчок Cristian Negut

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Cristian Negut получил желтую карточку от судьи

55' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште в офсайде

54' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновлен

52' Бурка Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Denis Dumitrascu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля