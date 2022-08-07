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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Киндия Тырговиште
0:2
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
0:1
27' Гол
Мухар Карло
0:2
45' Гол
Йебоа Эммануэль
56' Желтая карточка
Негуц Кристиан
66' Красная карточка
Йебоа Эммануэль
68' Красная карточка
Дан Петреску
70' Желтая карточка
Купер Годберг
71' Желтая карточка
Браун Кристофер
79' Красная карточка
Дебелюх Габриэл
87' Желтая карточка
Пассалья Хуан Пабло
90'+9
33
Кабуз
Каталин
80
Думитрашку
Денис
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
98
Кэпушэ
Тибериу
59
Попадюк
Дору
5
Воробьев
Модест
10
Негуц
Кристиан
17
Шамед
Нассер
88
Ионицэ
Адриан
19
Попа
Даньел
34
Бэлгрэдян
Кристиан
47
Браун
Кристофер
33
Колингер
Денис
3
Бурка
Андрей
2
Бручич
Карло
28
Хобан
Овидиу
73
Мухар
Карло
37
Бордеяну
Михай
15
Йебоа
Эммануэль
17
Бетанкор
Хефте
11
Петрила
Клаудиу
Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж

История личных встреч

Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 2 1
Дяк Чиприан 1 (1) 0.5
Хобан Овидиу 1 0.5
Мухар Карло 1 0.5
Йебоа Эммануэль 1 0.5
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Воробьев Модест 1 0
Дулка Марко 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Купер Годберг 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебелюх Габриэл 0 1
Йебоа Эммануэль 0 1
Дан Петреску 0 1
Камора Мауру 1 0
Браун Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1
Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1
ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Арджеш 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Университатя Крайова 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
7. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 1
14. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Университатя 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Университатя Крайова 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
11. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
12. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя Крайова 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
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