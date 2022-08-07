Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Баярам Штефан из команды Краиова в офсайде

90' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Влэдою Штефан из команды Краиова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Раул Силва из команды Краиова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Кэпэцынэ Михай тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

86' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Andrea Compagno создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Банку Никусор из команды Краиова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Баярам Штефан не смог попасть в створ ударом издали

80' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Краиова контролирует мяч.

77' Банку Никусор пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

77' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Краиова пытается что-то создать.

77' Краиова пытается что-то создать.

76' Игрок из команды Краиова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Краиова пытается что-то создать.

75' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Рефери не любит споров - именно за это Баярам Штефан сейчас получил желтую

75' Краиова пытается что-то создать.

73' Матею Александру не смог попасть в створ ударом издали

73' Краиова контролирует мяч.

72' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Ханка Серджу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Краиова пытается что-то создать.

71' Краиова контролирует мяч.

70' Г О О О О О Л - Andrea Compagno из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Давид Лазар прыгнул не в ту сторону.

70' Папп Пол совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Рогульич Анте получает желтую карточку за игру рукой

68' Хорошую попытку сделал Кольич Элвир . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Andrea Compagno создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Матч приостановлен из-за петард на поле

63' Краиова пытается что-то создать.

62' Ханка Серджу пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

61' Крецу Александру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч прерван

59' Матч приостановлен из-за петард на поле

59' Оооо... вот это был удар! Раул Силва должен был забить с этой позиции.

59' William Baeten создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Andrea Compagno создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Второй тайм начался

58' Оооо... вот это был удар! Раул Силва должен был забить с этой позиции.

58' Ханка Серджу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Янку Габриэль

56' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Краиова пытается что-то создать.

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Ох, нехорошо это выглядит. Маркович Йован получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Маркович Йован на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Папп Пол из команды Краиова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Хорошую попытку сделал Баярам Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Рогульич Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Баярам Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Краиова пытается что-то создать.

49' Краиова контролирует мяч.

49' Краиова контролирует мяч.

48' Матч возобновится спорным мячом

46' Матч приостановлен из-за петард на поле

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля