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Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя Крайова
1:2
Конец матча
Университатя Крайова
0'
40' Желтая карточка
Lorenzo Paramatti
0:1
41' Пенальти
Иван Андрей
45' Желтая карточка
Andre Duarte
45' Желтая карточка
Бахасса Яссин
0:2
45' Пенальти
Ханка Серджу
58' Желтая карточка
Ханка Серджу
61' Желтая карточка
Крецу Александру
69' Желтая карточка
Рогульич Анте
70' Желтая карточка
Папп Пол
1:2
70' Пенальти
Andrea Compagno
75' Желтая карточка
Баярам Штефан
87' Желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
90' Желтая карточка
Лазар Давид
90'+16
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
28
Бахасса
Яссин
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
33
Andrea
Compagno
1
Лазар
Давид
27
Мартич
Иван
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
8
Матею
Александру
4
Крецу
Александру
33
Ханка
Серджу
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Университатя Крайова
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя Крайова
Университатя Крайова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 2 (2) 0.67
Ханка Серджу 1 (1) 0.33
Иван Андрей 1 (1) 0.33
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Баярам Штефан 2 0
Папп Пол 1 0
Асамоа Самуэль 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Лазар Давид 1 0
Аким Влад 1 0
Ханка Серджу 1 0
Кольич Элвир 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Andrea Compagno 1 0
Бахасса Яссин 1 0
William Baeten 1 0
Andre Duarte 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
100%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Университатя Крайова 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Арджеш 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
8. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 1
14. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Университатя 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 0 1 1 - 3 3
2. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
12. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 3 4
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
9. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 97'
    Лазар Давид из команды Университатя Крайова сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Университатя Крайова вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 56%, Краиова: 44%.
  • Угловой
    97'
    Баярам Штефан из команды Краиова разыграл угловой с левого угла.
  • 96'
    Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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