Стадион: Ион Облеменко
1:2
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаLorenzo Paramatti
0:1
41' ПенальтиИван Андрей
45' Желтая карточкаAndre Duarte
45' Желтая карточкаБахасса Яссин
0:2
45' ПенальтиХанка Серджу
58' Желтая карточкаХанка Серджу
61' Желтая карточкаКрецу Александру
69' Желтая карточкаРогульич Анте
70' Желтая карточкаПапп Пол
1:2
70' ПенальтиAndrea Compagno
75' Желтая карточкаБаярам Штефан
87' Желтая карточкаКэпэцынэ Михай
90' Желтая карточкаЛазар Давид
90'+16
Ход матча
41'
0:1
45'
45'
45'
0:2
58'
61'
69'
70'
70'
1:2
75'
87'
90'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
27
Мартич
Иван
2
Папп
Пол
34
Раул
Силва
33
Ханка
Серджу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Балинт Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
-
2 Папп ПолЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
17 РивалдиньоНападающий
-
Главный тренер: Балинт Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Университатя Крайова
Университатя Крайова
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|2 (2)
|0.67
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.33
|Иван Андрей
|1 (1)
|0.33
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Andre Duarte
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
100%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Университатя Крайова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|2.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 3
|4
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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