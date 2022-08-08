Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Роман Михай из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Неделку Драгош уходит с поля и его заменяет Kevin Grobry

83' Попеску Михай получает желтую карточку за толчок соперника.

81' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Судья подбегает и показывает Майлат Себастьян из команды Ботошани отложенную желтую карточку за фол.

75' Торже Андрей-Габриэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Муссис Франко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Ботошани

71' Матч возобновлен

70' Рефери не любит споров - именно за это Георге Хаджи сейчас получил желтую

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Неделку Драгош тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

67' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Ботошани

61' Попеску Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Касап Карло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

57' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Питу Алекси пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

54' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Тактическая замена. Флореску Эдуард уходит с поля и его заменяет Elad Shahaf

53' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Ботошани

51' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Майлат Себастьян бьет со штрафного в створ, но Mihai Aioani держит все под контролем

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Ларие Йонуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение