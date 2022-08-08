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Румыния: Суперлига


Стадион:
Ботошани
1:1
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
1:0
5' Гол
Роман Михай
19' Желтая карточка
Кики Давид
20' Желтая карточка
Артян Андрей
39' Желтая карточка
Andrei Dragu
1:1
40' Пенальти
Морар Влад
47' Желтая карточка
Ларие Йонуц
68' Желтая карточка
Неделку Драгош
70' Желтая карточка
Георге Хаджи
75' Желтая карточка
Торже Андрей-Габриэль
76' Желтая карточка
Майлат Себастьян
83' Желтая карточка
Попеску Михай
88' Желтая карточка
Mihai Teja
90'+4
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
21
Боли
Кевин
6
Victor
Dican
30
Цигэнашу
Александр
27
Флореску
Эдуард
18
Перяну
Овидиу
22
Муссис
Франко
26
Майлат
Себастьян
20
Роман
Михай
V
77
Andrei
Dragu
12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
8
Касап
Карло
11
Торже
Андрей-Габриэль
10
Морар
Влад
80
Питу
Алекси
Ботошани
Вииторул Констанца

История личных встреч

Ботошани
Вииторул Констанца

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 1 0.5
Флореску Эдуард 1 (1) 0.5
Муссис Франко 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морар Влад 1 (1) 0.5

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роман Михай 1 0
Силла Якуба 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Сно Саквилл 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 2 0
Попеску Михай 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Младен Себастьян 1 0
Кики Давид 1 0
Неделку Драгош 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Георге Хаджи 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0
Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1
Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Университатя Крайова 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Волунтари 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Арджеш 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Вииторул Констанца 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ботошани 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 1
14. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Университатя 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Университатя Крайова 2 1 0 1 1 - 3 3
3. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
13. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 3 4
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
10. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
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