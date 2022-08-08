Стадион: Муниципальный, Ботошани
1:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолРоман Михай
19' Желтая карточкаКики Давид
20' Желтая карточкаАртян Андрей
39' Желтая карточкаAndrei Dragu
1:1
40' ПенальтиМорар Влад
47' Желтая карточкаЛарие Йонуц
68' Желтая карточкаНеделку Драгош
70' Желтая карточкаГеорге Хаджи
75' Желтая карточкаТорже Андрей-Габриэль
76' Желтая карточкаМайлат Себастьян
83' Желтая карточкаПопеску Михай
88' Желтая карточкаMihai Teja
90'+4
Ход матча
5'
1:0
19'
20'
39'
40'
1:1
47'
68'
70'
76'
83'
88'
Владение мячом
21
Боли
Кевин
77
Andrei
Dragu
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
10
Морар
Влад
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
-
77 Andrei DraguНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
25 Силла ЯкубаНападающий
-
16 Elad Shahaf
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Морар ВладНападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ион РобертНападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Ботошани
Вииторул Констанца
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роман Михай V
|1
|0.5
|Флореску Эдуард
|1 (1)
|0.5
|Муссис Франко
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морар Влад
|1 (1)
|0.5
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роман Михай
|1
|0
|Силла Якуба
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Сно Саквилл
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|2
|0
|Попеску Михай
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0
Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1
Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Университатя Крайова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ботошани
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 3
|4
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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