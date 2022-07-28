Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3
Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1
Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0
Прогнозы на матч Удинезе - Челси
Исход игры
Удинезе
0% (0)
Ничья
50% (1)
Челси
50% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (1)
Меньше
50% (1)
Обе команды забьют
Да
50% (1)
Нет
50% (1)
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