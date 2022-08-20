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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Ламия
0:0
Первый тайм: 18'
АЕК
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
АЕК
9.50
5.40
16.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Гаравелис
Атанасиос
15
Давид
Симон
33
Гентсоглу
Савас
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
2
Провидакис
Константинос
17
Горанов
Иван
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
20
Бабис
Парис
10
Де
Винсенти
Томас
7
Нуньес
Кристофер
1
Станкович
Цицан
21
Вида
Домагой
31
Цавелас
Георгиос
28
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
13
Пинеда
Орбелин
10
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
20
Манталос
Петрос
Ламия
3-5-1-1
АЕК
3-1-4-2

История личных встреч

Ламия
АЕК

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
К
0:4
С
2:2
К
2:0
С
2:0
К
2:1
С
2:0
К
2:0
С
0:1
К
0:0

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0
Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1
АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2
АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атромитос 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
3. Ламия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. АЕК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панетоликос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. ПАОК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атромитос 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
3. ПАОК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ламия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. ОФИ 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панетоликос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панетоликос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. АЕК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАОК 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атромитос 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
АЕК
9.50
5.40
16.00
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