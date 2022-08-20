Стадион: Athanasios Diakos
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
20
Бабис
Парис
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бабис ПарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Ламия
АЕК
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0
Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1
АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2
АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 0:1 Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|Ламия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|АЕК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Панетоликос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|ПАОК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|ПАОК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ламия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|ОФИ
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панетоликос
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панетоликос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|АЕК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПАОК
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ламия
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атромитос
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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