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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Атромитос
3:1
Второй тайм: 87'
ОФИ
0'
20' Желтая карточка
Яннулис Костас
32' Желтая карточка
Нуха Дико
0:1
34' Гол
Нейра Хуан
1:1
39' Гол
Marios Tzavidas
43' Желтая карточка
Муньис Хуан
2:1
45' Гол
Муньис Хуан
2:1
50' Не забитый пенальти
Муньис Хуан
64' Желтая карточка
Балояннис Константинос
3:1
74' Гол
Кьяртанссон Видар
79' Желтая карточка
Вурос Праксителис
1
Янниотис
Андреас
28
Де
Бок
Лоренс
19
Кивракидис
Кириакос
5
Хациисаяс
Димитриос
15
Суарес
Дани
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
14
Муньис
Хуан
7
Робай
Гаэтан
20
Клонаридис
Виктор
9
Marios
Tzavidas
1
Стивенс
Сонни
2
Ларссон
Эрик
20
Йоху
Самюэль
18
Яннулис
Костас
38
Балояннис
Константинос
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
10
Бузукис
Яннис
21
Тораль
Хон
8
Нейра
Хуан
11
Нуха
Дико
Атромитос
4-3-3
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
ОФИ

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

23 матча

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.4%
56.5%
13.1%
7 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
2:0
С
1:1
К
2:1
К
3:1
С
0:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньис Хуан 1 1
Marios Tzavidas 1 1
Клонаридис Виктор 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 1 1
Тораль Хон 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньис Хуан 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яннулис Костас 1 0
Нуха Дико 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2
ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2
ОФИ
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1
Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атромитос 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
3. Ламия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. АЕК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Панетоликос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. ПАОК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атромитос 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
3. ПАОК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ламия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. ОФИ 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панетоликос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панетоликос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. АЕК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАОК 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атромитос 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Лучшие коэффициенты
    Атромитос
    Ничья
    ОФИ
    2.13
    4.57
    3.90
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