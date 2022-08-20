Стадион: Перистери
0'
20' Желтая карточкаЯннулис Костас
32' Желтая карточкаНуха Дико
0:1
34' ГолНейра Хуан
1:1
39' ГолMarios Tzavidas
43' Желтая карточкаМуньис Хуан
2:1
45' ГолМуньис Хуан
2:1
50' Не забитый пенальтиМуньис Хуан
64' Желтая карточкаБалояннис Константинос
3:1
74' ГолКьяртанссон Видар
79' Желтая карточкаВурос Праксителис
Ход матча
20'
32'
34'
0:1
39'
43'
45'
2:1
50'
2:1
74'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
15
Суарес
Дани
30
Куэн
Андреас
14
Муньис
Хуан
20
Йоху
Самюэль
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Атромитос
ОФИ
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.4%
56.5%
13.1%
7 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньис Хуан
|1
|1
|Marios Tzavidas
|1
|1
|Клонаридис Виктор
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|1
|1
|Тораль Хон
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньис Хуан
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яннулис Костас
|1
|0
|Нуха Дико
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2
ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2
ОФИ
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1
Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2 Ламия - ОФИ 1:2 ОФИ - Ионикос 2:3 ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|Ламия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|АЕК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Панетоликос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|ПАОК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|ПАОК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ламия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|ОФИ
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панетоликос
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панетоликос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|АЕК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПАОК
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ламия
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атромитос
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ОФИ
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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