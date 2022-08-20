Стадион: Тумба
1:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолБрэндон Льямас
64' Желтая карточкаДуарте Фредерику
75' Желтая карточкаKonstantinos Apostolakis
90'+4
Ход матча
7'
1:0
64'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
26
Данташ
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даго НадреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
ПАОК
Панетоликос
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
24 матча
79.2%
8.3%
12.5%
19 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэндон Льямас
|1
|1
|Нарей Халед
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Apostolakis
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0
Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0
ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|5.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров