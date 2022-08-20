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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
ПАОК
1:0
Конец матча
Панетоликос
0'
1:0
7' Гол
Брэндон Льямас
64' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
75' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
90'+4
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
24
Цаусис
Мариос
8
Дуглас
Гомес
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
26
Данташ
Тьягу
21
Бисесвар
Диего
71
Брэндон
Льямас
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
5
Младен
Себастьян
14
Дуарте
Фредерику
7
Карелис
Никос
12
Хацитеодоридис
Илиас
ПАОК
4-2-3-1
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Панетоликос

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

24 матча

79.2%
8.3%
12.5%
19 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:0
С
2:0
С
1:2
С
5:0
С
1:3
С
0:3
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
0:1
К
4:1
К
0:2
С
2:1
С
0:3
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэндон Льямас 1 1
Нарей Халед 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 1 0
Дуарте Фредерику 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0
Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0 ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0
ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
4. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
3. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
14. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
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      12'
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    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Брэндон Льямас бьет в цель!
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