Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаРикардинью
28' Желтая карточкаКипчу Александру
58' Желтая карточкаНемец Адам
74' Желтая карточкаПирес Ромарио
90'+7
Ход матча
14'
28'
58'
74'
Владение мячом
71
Попа
Михай
77
Немец
Адам
44
Denis
Ispas
94
Бик
Овидиу
16
Филип
Иоан
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|2
|0.4
|Флоря Даниэль
|1
|0.2
|Лопеш Марселу
|1
|0.2
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.2
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|2
|0.4
|Филип Иоан
|0
|0
|Пирес Ромарио
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рикардинью XI
|4
|0
|Немец Адам
|1
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Мелеке Ульрих
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Илие Флорин
|0
|1
|Пырвулеску Пауль
|1
|0
|Эли Лопес
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Ромеро Роберто
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Пирес Ромарио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0
Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0
Университатя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1
Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Университатя Крайова
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Арджеш
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Сепси
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|12.
|УТА Арад
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Волунтари
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|5.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Сепси
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|УТА Арад
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|13.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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