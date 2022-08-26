Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Denis Ispas не смог попасть в створ ударом издали

47' Команда Университатя имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Волунтари

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Университатя

43' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Рэдуц Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Университатя

38' Мелеке Ульрих из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Рэдуц Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Волунтари

36' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

36' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

35' Кипчу Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

32' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Бик Овидиу наказан за толчок Mihai Popa

27' Кипчу Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Пирес Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Университатя

24' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Рэдуц Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Рэдуц Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Волунтари

17' Кипчу Александру из команды Университатя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

13' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Волунтари

11' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

10' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Волунтари

5' Бик Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

3' Удар от ворот произведет Волунтари

2' Удар от ворот произведет Университатя

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Университатя начинает с центра поля