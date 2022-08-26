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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Волунтари
0:0
Конец матча
Университатя
0'
14' Желтая карточка
Рикардинью
28' Желтая карточка
Кипчу Александру
58' Желтая карточка
Немец Адам
74' Желтая карточка
Пирес Ромарио
90'+7
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
5
Армаш
Игорь
34
Матрикарди
Патрисио
98
Костин
Кристиан
3
Мелеке
Ульрих
8
Рэдуц
Михай
7
Алийи
Насер
11
Флоря
Даниэль
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
33
Andrei
Gorcea
24
Ромеро
Роберто
17
Пициан
Андрей
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
94
Бик
Овидиу
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
27
Кипчу
Александру
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
Волунтари
Университатя

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 2 0.4
Флоря Даниэль 1 0.2
Лопеш Марселу 1 0.2
Матрикарди Патрисио 1 0.2
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 2 0.4
Филип Иоан 0 0
Пирес Ромарио 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикардинью XI 4 0
Немец Адам 1 0
Армаш Игорь 1 0
Дроппа Лукаш 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Мелеке Ульрих 1 0
Roberto Voican 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Илие Флорин 0 1
Пырвулеску Пауль 1 0
Эли Лопес 1 0
Пициан Андрей 1 0
Ромеро Роберто 1 0
Пурече Флориан 1 0
Пирес Ромарио 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0
Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0
Университатя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1
Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Университатя Крайова 6 3 1 2 5 - 5 10
3. Рапид Бухарест 4 3 0 1 4 - 2 9
4. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Сепси 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Вииторул Констанца 4 1 3 0 3 - 2 6
8. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Волунтари 5 1 2 2 5 - 4 5
12. УТА Арад 4 1 1 2 2 - 5 4
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
3. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Волунтари 3 1 2 0 3 - 0 5
5. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
6. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
8. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Университатя 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Сепси 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
12. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
13. Университатя 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Волунтари 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Волунтари: 43%, Университатя: 57%.
  • 97'
    Волунтари пытается что-то создать.
  • 96'
    Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Университатя пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Denis Ispas ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Университатя контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Волунтари: 43%, Университатя: 57%.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Тактическая замена. Лопеш Марселу уходит с поля и его заменяет Nicolas Popescu
    • 88'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 88'
      Бик Овидиу не смог попасть в створ ударом издали
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волунтари 0:0 Университатя онлайн

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