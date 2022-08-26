Стадион: Arena Francisc Neuman
2:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолОтеле Филип
19' Желтая карточкаWilliam Baeten
30' Желтая карточкаИсак Дамьян
2:0
45' ГолПостолаки Вирджилиу
2:1
59' ГолЯнку Габриэль
62' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
65' Желтая карточкаОтеле Филип
77' Желтая карточкаКаскини Баутиста
82' Желтая карточкаШтяу Раул
90'+4
Ход матча
9'
1:0
19'
30'
45'
59'
2:1
65'
67'
77'
82'
86'
Владение мячом
31
Исак
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Поп РарешВратарь
- Вратарь
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
УТА Арад
Университатя Крайова
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0.4
|Каскини Баутиста
|1
|0.2
|Отеле Филип
|1
|0.2
|Жобелло Уэсли
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|4 (2)
|0.57
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.29
|Янку Габриэль
|1
|0.14
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.14
|Марке Франсуа
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|3
|1
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Добреску Михай
|1
|1
|Ходжалари Эрион
|2
|0
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Эрико
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Штяу Раул
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Кирьякос
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0
УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0
Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Университатя Крайова
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|3.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|УТА Арад
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|5.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Сепси
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Арджеш
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|УТА Арад
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|4.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Волунтари
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Сепси
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|УТА Арад
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|13.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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