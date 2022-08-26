Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда УТА Арад играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Andre Duarte плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

45' Г О О О О Л - Постолаки Вирджилиу забивает с правой ноги!

45' Каскини Баутиста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Andrea Compagno создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Балауру Драгош взял и забрал мяч на выходе

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Исак Дамьян получает желтую карточку за игру рукой

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Жереми Хейгебарт пробует нанести удар издали, но Dragos Balauru держит все под контролем

30' Янку Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Балауру Драгош взял и забрал мяч на выходе

26' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' William Baeten оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Жереми Хейгебарт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Балауру Драгош взял и забрал мяч на выходе

9' Команда УТА Арад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О О О Л - Отеле Филип из команды УТА Арад с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

9' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Балауру Драгош взял и забрал мяч на выходе

8' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру