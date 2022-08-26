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Румыния: Суперлига


Стадион:
УТА Арад
2:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
1:0
9' Гол
Отеле Филип
19' Желтая карточка
William Baeten
30' Желтая карточка
Исак Дамьян
2:0
45' Гол
Постолаки Вирджилиу
2:1
59' Гол
Янку Габриэль
62' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
65' Желтая карточка
Отеле Филип
77' Желтая карточка
Каскини Баутиста
82' Желтая карточка
Штяу Раул
90'+4
33
Балауру
Драгош
15
Вукчевич
Марко
6
Киндриш
Андрей
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
31
Исак
Дамьян
5
Каскини
Баутиста
11
Жобелло
Уэсли
20
Уббинк
Корнелис
7
Отеле
Филип
17
Постолаки
Вирджилиу
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Пападопулос
Кирьякос
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
7
Янку
Габриэль
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
33
Andrea
Compagno
УТА Арад
Университатя Крайова

История личных встреч

УТА Арад
Университатя Крайова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 2 0.4
Каскини Баутиста 1 0.2
Отеле Филип 1 0.2
Жобелло Уэсли 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 4 (2) 0.57
Иван Андрей 2 (1) 0.29
Янку Габриэль 1 0.14
Ханка Серджу 1 (1) 0.14
Марке Франсуа 0 0
Раул Силва 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 3 1
Каскини Баутиста 3 0
Добреску Михай 1 1
Ходжалари Эрион 2 0
Киндриш Андрей 2 0
Отеле Филип 2 0
Бенга Александру 1 0
Матей Флорентин 1 0
Эрико 1 0
Исак Дамьян 1 0
Штяу Раул 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Кирьякос 3 0
Крецу Александру 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Баярам Штефан 2 0
William Baeten 2 0
Andre Duarte 2 0
Папп Пол 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Лазар Давид 1 0
Аким Влад 1 0
Ханка Серджу 1 0
Кольич Элвир 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Andrea Compagno 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0
УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0
Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Университатя Крайова 7 3 1 3 6 - 7 10
3. Рапид Бухарест 4 3 0 1 4 - 2 9
4. УТА Арад 5 2 1 2 4 - 6 7
5. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Сепси 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Вииторул Констанца 4 1 3 0 3 - 2 6
9. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Волунтари 5 1 2 2 5 - 4 5
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
2. УТА Арад 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 2 0 2 2 - 4 6
4. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Волунтари 3 1 2 0 3 - 0 5
6. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
7. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Университатя 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 5 - 5 7
2. Петролул Плоешти 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Сепси 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
12. УТА Арад 3 0 1 2 0 - 4 1
13. Университатя 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Волунтари 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
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