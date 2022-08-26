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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Арминия
3:1
Второй тайм: 63'
Айнтрахт Бр
0'
15' Желтая карточка
Хеннинг Брайан
23' Желтая карточка
Ласм Бриан
1:0
30' Гол
Ласм Бриан
2:0
36' Гол
Хюсинг Оливер
3:0
39' Гол
Хак Робин
50' Желтая карточка
Philipp Strompf
52' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
54' Желтая карточка
Хак Робин
3:1
58' Гол
Ферай Иммануэль

Ход матча

15'
 
Хеннинг Брайан
23'
Ласм Бриан
 
30'
Ласм Бриан
(Ощипка Бастиан)
1:0
36'
Хюсинг Оливер
(Лепиница Иван)
2:0
39'
Хак Робин
(Ощипка Бастиан)
3:0
50'
 
Philipp Strompf
52'
 
Ферай Иммануэль
54'
Хак Робин
 
58'
3:1
Ферай Иммануэль
60'
 
Мультауп Маурице
Маркс Ян-Хендрик
60'
 
Эндо Кейта
Ихорст Лук
60'
 
Кауфманн Фабио
Хеннинг Брайан
61'
Крюгер Флориан
Ласм Бриан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Айнтрахт Бр
2.04
4.94
8.50
Все Коэффициенты
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
21
Хак
Робин
13
Лепиница
Иван
39
Василиадис
Себастиан
11
Окугава
Масая
10
Ласм
Бриан
23
Серра
Янни
16
Фейзич
Ясмин
30
Берендт
Бриан
4
Николау
Яннис
5
Philipp
Strompf
26
Маркс
Ян-Хендрик
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
10
Ферай
Иммануэль
6
Хеннинг
Брайан
11
Ихорст
Лук
14
Уджа
Энтони
Арминия
4-4-2
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Арминия
Айнтрахт Бр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
6:0
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
0:2
К
2:1
ММ(
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 2 0.33
Окугава Масая 1 0.17
Хюсинг Оливер 1 0.17
Серра Янни 1 0.17
Ласм Бриан 1 0.17
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краусе Робин 1 0.17
Донкор Антон 1 0.17

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Белло Джордж 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 1 0
Хеннинг Брайан 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Киевски Нико 1 0
Philipp Strompf 1 0
Ферай Иммануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
5
50%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7
Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4
Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 4 0 1 18 - 6 12
2. Дармштадт 5 4 0 1 9 - 4 12
3. Фортуна 1:0 6 3 2 1 9 - 7 11
4. Хайденхайм 5 3 1 1 8 - 2 10
5. Кайзерслаутерн 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Ганза 5 3 0 2 5 - 6 9
7. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
8. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
9. Санкт-Паули 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Карлсруэ 5 2 1 2 12 - 11 7
12. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Ян 0:1 6 2 1 3 5 - 8 7
14. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
15. Арминия 3:1 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Гройтер Фюрт 5 0 3 2 6 - 10 3
17. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Айнтрахт Бр 1:3 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ян 0:1 3 1 1 1 2 - 6 4
12. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Арминия 3:1 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 1:3 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
2. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
9. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
11. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Ян 0:1 3 1 0 2 3 - 2 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Арминия 3:1 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 1:3 3 0 0 3 1 - 9 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Желтая карточка
    50'
    Philipp Strompf получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Хак Робин бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Хюсинг Оливер бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ласм Бриан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Ласм Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Хеннинг Брайан получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    Айнтрахт Бр
    2.04
    4.94
    8.50
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