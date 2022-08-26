Стадион: Шюко-Арена Зрители: 18057
4:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаХеннинг Брайан
23' Желтая карточкаЛасм Бриан
1:0
30' ГолЛасм Бриан
2:0
36' ГолХюсинг Оливер
3:0
39' ГолХак Робин
50' Желтая карточкаPhilipp Strompf
52' Желтая карточкаФерай Иммануэль
54' Желтая карточкаХак Робин
3:1
58' ГолФерай Иммануэль
4:1
69' ГолОкугава Масая
75' Желтая карточкаОщипка Бастиан
90'+3
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Ход матча
15'
23'
30'
1:0
36'
2:0
39'
3:0
50'
52'
54'
58'
3:1
60'
69'
75'
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 15
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
23
Серра
Янни
16
Фейзич
Ясмин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
11
Ихорст
Лук
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Белло ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Scherning
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
19 Донкор АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Эндо КейтаНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Арминия
Айнтрахт Бр
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|2
|0.33
|Хак Робин
|2
|0.33
|Хюсинг Оливер
|1
|0.17
|Серра Янни
|1
|0.17
|Ласм Бриан
|1
|0.17
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краусе Робин
|1
|0.17
|Донкор Антон
|1
|0.17
|Ферай Иммануэль
|1
|0.17
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Василиадис Себастиан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philipp Strompf
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Николау Яннис
|1
|0
|Хеннинг Брайан
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
6
43%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7
Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4
Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|4
|0
|1
|18 - 6
|12
|2.
|Дармштадт
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|Фортуна
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|4.
|Хайденхайм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|5.
|Кайзерслаутерн
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|9.
|Санкт-Паули
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Карлсруэ
|5
|2
|1
|2
|12 - 11
|7
|12.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|17.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|12.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Фортуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|9.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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